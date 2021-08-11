«Проплакала целый день»: чусовлянка спустя десятки лет получила вещи пропавшего под Ржевом двоюродного брата

Фото: Поисковый отряд "Звезда"

Чусовлянка Наталья Липатова спустя десятки лет узнала о судьбе своего двоюродного брата, который пропал без вести во время Великой Отечественной войны. Восстановить и сохранить память о нем помогли поисковые отряды.

Ее двоюродный брат, Владимир Иосифович Кучумов, оказался среди 133-х захороненных солдат Красной армии, погибших в годы ВОВ на Оленинской земле (Тверская область). В мероприятии 22 июня участвовали поисковые отряды «Орел» (пгт Оленино) и «Звезда» (город Тверь). Останки солдат были найдены и подняты за 2019-2020 годы.

Там же был похоронен и уроженец Чусового Кучумов Владимир Иосифович (1923 года рождения), сержант, командир пулеметного отделения, 117 отдельной стрелковой бригады. Он пропал без вести в боях 26 ноября 1942 года.

Сама Наталья Липатова не смогла приехать на захоронение из-за дальнего расстояния и преклонного возраста. Она позвонила в тверской поисковой отряд «Звезда», и рассказала, что никогда не видела своего брата при жизни. И как только она получила посылку с личными вещами солдата, плакала целый день. А как только позволило состояние, сразу позвонила в поисковый отряд.

Фото: Поисковой отряд "Звезда"

«Когда видишь такие фотографии, то приходит точное понимание и осмысление того, чем мы занимаемся, так сказать логическое завершение поискового этапа . Когда видишь глаза родственников и слышишь слова их благодарности за сделанное, то появляется ещё большее желание ехать в леса и поля, и искать пропавших без вести героев», - прокомментировали в тверском поисковом отряде.

Фото Владимира Иосифовича, к сожалению, не сохранилось в семейном архиве.

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