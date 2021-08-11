Партия «Новые люди» в Перми выиграла суд у Избирательной комиссии

Андрей Гущин: «Партия «Новая люди» создана под девизом «Люди важнее всего».

В Прикамье создан своеобразный прецедент. Предыстория такая: 15 июля партия «Новые люди» заверила список кандидатов в Городскую думу Перми. Однако в тот же день руководитель фракции «Либерально-демократической партии России» в Законодательном собрании Олег Постников сообщил в городскую избирательную комиссию, что один из кандидатов - Андрей Гущин - якобы по-прежнему является членом ЛДПР.

Решение суда оставили без изменений

На основании письма Олега Постникова городской избирком 24 июля принял решение об исключения Гущина из списков кандидатов от «Новых людей». А 26 июля представители партии подали иск в Ленинский районный суд Перми.

В суде было вынесено решение, согласно которому следует, что исключение из списков кандидатов было незаконным. 1 августа Андрея Гущина восстановили в правах, его имя было внесено в списки кандидатов.

Это решение не смогли опротестовать в вышестоящей инстанции. 9 августа Пермский краевой суд оставил решение городского суда без изменений.

«Люди важнее всего»

- Я написал заявление о выходе из партии ЛДПР еще 21 мая, до выдвижения от партии «Новые люди», - объяснил в беседе с журналистом Андрей Гущин. – Партия «Новая люди» создана под девизом «Люди важнее всего», что полностью совпадает с моими убеждениями. Жители Перми ждут конкретной помощи и реальных улучшений жизни.

В партии «Новые люди» считают, что эта ситуация – уникальный случай для Пермского края:

- Согласно нормам ЛДПР, членство в партии прекращается только после снятия с партийного учета. Но это неправильно! На этот раз суд встал на сторону здравого смысла и провозгласил, что членство в партии прекращается после личного заявления гражданина. Членство в партии - дело добровольное, насильно человека удерживать нельзя.