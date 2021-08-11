Обучение цифровой грамотности прошли более 150 педагогов Прикамья

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- Во время пандемии актуальность повышения цифровой грамотности педагогов вышла на первый план, - считает член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин. - Переход на дистанционное обучение показал, что классические педагогические практики слабо работают в цифровой среде, их необходимо адаптировать. О необходимости дополнительных курсов нам говорили сами учителя. Поэтому мы разработали специальную программу, в которой много и подробно говорится о том, какие цифровые инструменты и каналы связи использовать при обучении в онлайн-формате, какие мессенджеры популярны среди школьников. Обсуждали все то, что понятно современной молодежи, и учились применять это на практике.

Образовательная программа для учителей и руководителей образовательных учреждений региона была подготовлена экспертами в рамках проекта «Цифровая долина Прикамья» совместно с министерствами образования и информационного развития Пермского края. Старт программе в июне текущего года дал семинар «Цифровой регион: новые возможности для школ, педагогов и родителей».

За лето обучение цифровой грамотности прошли более 150 учителей Пермского края. Педагоги и руководители школ, объединившись в 18 команд, разрабатывали собственные проекты, помогающие решить наиболее актуальные проблемы в сфере цифровизации образования.

- Наш проект «Цифровой мост» посвящен информационному обмену. Одна из проблем современного образования – наличие множества средств коммуникации, но отсутствие при этом системы взаимодействия между родителями и учителями, администрацией и учениками. Проект позволит упорядочить этот хаос, - рассказывает Ульяна Исакова, заместитель директора по инновациям IT-школы Перми.

Сейчас разработки педагогов Прикамья рассматривают эксперты Академии наставников Фонда «Сколково» и Центра ИТ-Образования МФТИ. Отобранные ими проекты примут участие в конкурсе по двум номинациям: «Лучшая дорожная карта создания цифровой среды школы» и «Лучшая дорожная карта создания цифровой среды класса».

Завершение первой образовательной программы запланировано на вторую половину августа. Тогда же будут представлены лучшие проекты и состоится награждение победителей. Но на этом авторы «Цифровой долины Прикамья» останавливаться не намерены.

По словам Антона Немкина, уже сейчас от педагогического сообщества региона поступают просьбы организовать дополнительные модули, поэтому работа в данном направлении будет продолжена.