Ландшафтный парк, смотровые площадки и зоны для настольных игр: Пермякам рассказали, как к 300-летию города изменится склон Слудской горки

Пока склон Слудской горки выглядит, как и 30 лет назад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К 300-летнему юбилею города изменится не только эспланада, но и склон вдоль Слудской горки напротив нее. Пока это место напоминает косогор, над которым высятся пять давно не ремонтированных 12-этажек и четыре 9-этажки.

- Пространство вдоль улицы Петропавловской - на участке от улицы Попова до Крисанова - будет выглядеть совсем по-другому, - рассказали в мэрии. - Уже завершен конкурс по выбору подрядчика для проведения ремонта.

На суд пермяков представили схему зонирования склона.

Согласно проекту, подняться на горку можно будет, где и сейчас - с боков и в центре склона. Но нынешние обветшавшие ступеньки должны превратиться в современные лестничные марши. На самом склоне появится зона для прогулок - здесь разобьют ландшафтный парк с местами для выгула домашних питомцев. Как сообщили в мэрии, подрядчик - ООО «Стройком» - начнет работы по озеленению и обустройству пешеходных дорожек уже в этом году.

Работы по озеленению склона начнутся уже в этом году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Повыше, между многоэтажками, появятся четыре мини-сквера. Два крайних будут лаундж-зонами для спокойного отдыха. Здесь разобьют топиары - композиции из подстриженных кустарников. В тех скверах, что ближе к центру, разместят детские и спортивные площадки с местами для настольных игр.

На верхушке склона оборудуют уютные смотровые площадки, на которых можно будет полюбоваться на эспланаду и сделать селфи на фоне городских просторов.

Дома на Слудской горке тоже приведут в порядок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многоэтажки на Слудской горке также не будут портить пейзаж.

- На всех девяти домах будет сделано остекление лоджий в едином стиле, - объяснили в городской администрации. - На них смонтируют новые энергоэффективные фасады, которые украсят в районе нижних этажей красивыми барельефами.