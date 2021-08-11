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Общество11 августа 2021 10:42

Ландшафтный парк, смотровые площадки и зоны для настольных игр: Пермякам рассказали, как к 300-летию города изменится склон Слудской горки

Она перестанет напоминать заросший косогор с козьими тропами
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Пока склон Слудской горки выглядит, как и 30 лет назад.

Пока склон Слудской горки выглядит, как и 30 лет назад.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К 300-летнему юбилею города изменится не только эспланада, но и склон вдоль Слудской горки напротив нее. Пока это место напоминает косогор, над которым высятся пять давно не ремонтированных 12-этажек и четыре 9-этажки.

- Пространство вдоль улицы Петропавловской - на участке от улицы Попова до Крисанова - будет выглядеть совсем по-другому, - рассказали в мэрии. - Уже завершен конкурс по выбору подрядчика для проведения ремонта.

На суд пермяков представили схему зонирования склона.

На суд пермяков представили схему зонирования склона.

Согласно проекту, подняться на горку можно будет, где и сейчас - с боков и в центре склона. Но нынешние обветшавшие ступеньки должны превратиться в современные лестничные марши. На самом склоне появится зона для прогулок - здесь разобьют ландшафтный парк с местами для выгула домашних питомцев. Как сообщили в мэрии, подрядчик - ООО «Стройком» - начнет работы по озеленению и обустройству пешеходных дорожек уже в этом году.

Работы по озеленению склона начнутся уже в этом году.

Работы по озеленению склона начнутся уже в этом году.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Повыше, между многоэтажками, появятся четыре мини-сквера. Два крайних будут лаундж-зонами для спокойного отдыха. Здесь разобьют топиары - композиции из подстриженных кустарников. В тех скверах, что ближе к центру, разместят детские и спортивные площадки с местами для настольных игр.

На верхушке склона оборудуют уютные смотровые площадки, на которых можно будет полюбоваться на эспланаду и сделать селфи на фоне городских просторов.

Дома на Слудской горке тоже приведут в порядок.

Дома на Слудской горке тоже приведут в порядок.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многоэтажки на Слудской горке также не будут портить пейзаж.

- На всех девяти домах будет сделано остекление лоджий в едином стиле, - объяснили в городской администрации. - На них смонтируют новые энергоэффективные фасады, которые украсят в районе нижних этажей красивыми барельефами.

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