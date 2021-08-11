Легковушка вклинилась между БТРами: на трассе в Пермском крае произошла авария с военной техникой

Авария произошла на 24 километре трассы Пермь-Ильинский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром во вторник, 10 августа, на 24 километре трассы Пермь-Ильинский легковушка спровоцировала столкновение двух БТРов. Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, в 8:00 по трасее Пермь-Ильинский в направлении поселка Ильинский ехала воинская колонна в составе четырех единиц техники.

- На 24 километре трассы 32-летний водитель легкового автомобиля BYD F3, нарушая ПДД, совершил обгон и перестроился в состав воинской техники. Водитель БТР, чтобы избежать столкновения, принял экстренное торможение в результате чего произошло столкновение двух БТРов. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в краевом УГИБДД.

По предварительной информации спецтехиника принадлежит Пермскому военному институту, но там отказались комментировать произошедшее. По информации от источника, знакомого с ситуацией, в результате аварии пострадал 28-летний водитель БТР. Ему рекомендовано амбулатороное лечение.

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