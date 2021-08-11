Жители Прикамья смогут наблюдать идеальный звездопад

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теплая ночь, ясное небо над головой, отсутствие луны - в этом году будут идеальные условия для того, чтобы загадать желание, глядя на падающую звезду.

- В ночь на пятницу, 13 августа, как и каждый год, ожидается пик активности метеорного потока Персеиды, - рассказали в Пермском планетарии. - Нынче падающие звезды будут хорошо видны на небе.

Действительно, в прошлом году загадать желания помешала пасмурная погода. К тому же ожидается, что на этот раз звездочки - мелкие осколки шлейфа кометы Свифта-Таттла - будут входить в атмосферу светящимися черточками особенно часто. В ночь на субботу их промелькнет от 100 до 150 за час. В воскресную ночь падающих звезд станет поменьше. Но небо будет по-прежнему ясным и безлунным.

Визуально будет казаться, что сверкающие метеоры вылетают из одного центра в районе созвездия Персея. Чтобы его найти на небе, нужно посмотреть на северо-восток - немного правее Большой Медведицы. Бинокль при этом будет лишним. Падающие звезды можно сфотографировать, если установить на камере выдержку хотя бы в несколько минут.

Наблюдать звездопад можно будет уже с десяти вечера, но лучше всего его будет видно с 2 до 4 часов ночи. В идеале поехать за город - там, где не помешает техногенная засветка ночного небосвода.