В Перми автомобиль насмерть сбил новорожденную девочку в коляске

Новорожденная девочка погибла на месте. Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми вчера, 10 августа, около 21 часа на дороге произошла ужасная трагедия. Автомобиль сбил коляску, в которой находилась новорожденная девочка.

Подробности автоаварии рассказали в ГИБДД по городу Перми. Все случилось в 20.45 на 485 км автодороги Пермь-Краснокамск, недалеко от поворота на СНТ «Ласьвинские Хутора». Со стороны Перми ехал автомобиль ВАЗ 14-ой модели, за рулем был 42-летний водитель.

Он сбил коляску, в которой находилась трехнедельная девочка. Коляску катила мама, женщина не пострадала.

- По предварительной информации установлено, что в нарушении правил дорожного движения женщина с коляской переходила проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в ГИБДД по городу Перми. - В результате ДТП ребенок получил смертельную травму. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.