Суд отменил приговор бывшему росгвардейцу, который надругался над 11-летним мальчиком в Перми

24-летнему бывшему росгвардейцу отменили приговор, его ждет новое судебное разбирательство.

В июле в Центральном окружном военном суде рассмотрели апелляцию осужденного на 14 лет бывшего росгвардейца, который надругался над 11-летним мальчиком в Перми.

На сайте суда появилась информация, что приговор 24-летнему бывшему сотруднику отменен, дело возвращено в нижестоящий суд в Пермь, дата начала нового процесса пока неизвестна.

- Мы подавали жалобы в суд, - говорит адвокат потерпевших Анастасия Шардакова. - Так как считаем приговор мягким. Подсудимый также обжаловал приговор, апелляции были рассмотрены в один день, в итоге приговор ему отменили. Документ я пока не видела, подробнее сказать не могу.

Напомним, шокирующая история, произошла 3 сентября 2020 года. 24-летний лейтенант Росгвардии приехал к одному из частных домов на окраине Перми, в Заозерье. Мужчина зашел в ограду дома, где увидел 11-летнего мальчика - инвалида 3-й группы. Он сказал мальчишке, что заблудился и попросил его сесть в машину - показать дорогу. Разговор услышала мама ребенка. Она объяснила росгвардейцу дорогу и ушла в дом. Мужчина зашел следом за женщиной и начал к ней приставать.

Дом, где произошло преступление. Фото: Андрей МАТЛИН

Мальчишка оставался на улице, а когда услышал шум, забежал внутрь. Увидев происходящее, он сказал: «Я сделаю все, только не трогай маму!». Мужчина отпустил женщину, она выпрыгнула в окно и побежала к соседям за помощью. Оставшись в доме с мальчиком, преступник совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера.

Затем он скрылся, но его задержали на выезде из города.

Уголовное дело было возбуждено по трем статьям: «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Проникновение в жилище» и «Покушение на насильственные действия сексуального характера». Экс-росгвардеец прошел психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем.

Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима, штрафу в 20 тысяч рублей и лишили звания лейтенанта. В пользу потерпевших он должен был выплатить один миллион рублей.

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