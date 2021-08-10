В Прикамье автор «Алых парусов» мечтал найти золотой самородок и питался колбасными обрезками

Александр Гриневский (это его настоящая фамилия) прожил всего 52 года. Фото: wikimedia.org

В августе родился один из самых романтичных российских писателей - Александра Грина. Автор «Алых парусов», создатель фантастических городов Зурбаган и Лисс и в жизни был искателем приключений. К сожалению, неудачливым. В 1900 году 19-летний Грин отправился на уральские золотые прииски, где мечтал разыскать «золотой самородок пуда в полтора». С помощью краеведов и автобиографичсеких произведений писателя рассказываем историю его похождений.

"Алые паруса" - одно из самых известных произведений Грина. Фрагмент спектакля на закате на Горе Крестовой. Фото: Юлия Лоза

«А я думал, что ты уж помер»

- Я уговорился с кондуктором товаропассажирского поезда. Я дал ему сорок копеек; он посадил меня в пустой товарный вагон и запер его. Вечером ударил крепчайший мороз, градусов двадцать. Всю ночь я провел в борьбе с одолевающим меня сном и морозным окоченением: если бы я уснул, в Перми был бы обнаружен только мой труп. Наконец, часов в семь утра, поезд прикатил в Пермь. Выпуская меня, кондуктор нагло заметил: «А я думал, что ты уж помер», - так описывает Александр Грин в своей «Автобиографической повести» поездку в Пермь, куда он отправился из родной Вятки.

Это путешествие для 19-летнего юноши было далеко не первым. Уже в 16 лет Александр Гриневский уехал в Одессу, решив стать моряком. За год до того его мама умерла от туберкулеза, а отец вскоре женился вторично. И в мечтах о далеких странах «узкогрудый, слабосильный, не знающий ни людей, ни жизни» (так Грин описывает себя) подросток поехал к Черному морю, надеясь стать матросом и отправиться в кругосветное путешествие.

Но действительность разрушила радужные мечты. Не имеющий опыта Саша долго не мог найти работу ни на одном судне, бродяжничал, голодал. А когда все же его взяли учеником на пароход - за что пришлось еще и заплатить,- не смог выдержать тяжелого и однообразного труда и его списали на берег. И все-таки с мечтой о море Грин не расставался. Он еще долго пытался стать матросом, а тем временем практически нищенствовал, подрабатывал в порту грузчиком, собирал объедки в харчевнях, часто, не имея места для ночлега, спал прямо на земле в порту.

Вернувшись домой из Одессы, долго в Вятке Грин не задержался. И в феврале 1900 года он, решив стать золотоискателем, отправился в Прикамье - на прииски.

С письмом и тремя рублями

Если в Одессу Грина манили мечты о кругосветке, навеянные прочитанными в детстве «Путешествиями Гулливера», то за золотом он отправился, подражая героям приключенческих романов Райдера Хаггарда и Густава Эмара. Его целью стали Пашийские золотые прииски, находившиеся в Пермской губернии. А первой остановкой на пути к ним стала Пермь.

Мемориальная доска на заводе Шпагина была установлена в 2000-х годах. Фото: Владимир Гладышев.

Но, прежде чем сесть в товарняк, Саше надо было добраться до железной дороги. От Вятки до Глазова он шел пешком, пройдя за восемь дней сто восемьдесят верст по заснеженному тракту, останавливаясь на ночлег в деревнях.

В дорогу Грин отправлялся почти как д’Артаньян - отец вручил ему три рубля и рекомендательное письмо. Вот только вместо желтого коня был товарный вагон.

- Отец Саши, Степан Евсеевич Гриневский, вышел из бывших польских ссыльных, - рассказывает пермский историк и краевед Владимир Гладышев. - И прощаясь со своим непутевым сыном, он дал ему сопроводительное письмо, адресованное старому знакомому. Правда, всякие связи с ним давно прервались, но старший Гриневский слышал, что дела у бывшего приятеля идут сравнительно неплохо. Обосновавшись в Перми, тот завел свое дело и даже открыл большой магазин в центре города.

В воспоминаниях Александр называет ссыльного поляка Ржевским. На самом деле, его фамилия была Ковальский.

- Грин изменил фамилию, не желая, видимо, обидеть человека, который отнесся к нему, в общем-то, благожелательно, - говорит Владимир Гладышев. - А может быть, сыграло роль то обстоятельство, что речь шла о бывших повстанцах, и Грину захотелось «подпустить» конспирации в свои воспоминания. Вскоре ему и самому придется много лет жить под чужой фамилией.

На колбасных обрезках

Купец второй гильдии Валерий Ковальский владел небольшим мясоперерабатывающим заводом и держал в двухэтажном здании на углу центральных улиц Перми - Сибирской и Покровской - свою колбасную лавку. В советские годы в этом доме находился Центральный гастроном- главный продуктовый магазин города. А в конце XIX века там действовал первый в Прикамье книжный магазин, организованный ссыльным поляком Юзефом Пиотровским, а также аптекарская и табачная лавки, шляпная мастерская, парикмахерская.

Колбасная лавка Валерия Ковальского находилась в центре Перми. Фото: Государственный архив Пермского края.

- Колбасная Ковальского была любима пермяками, даже после войны многие старожилы еще помнили ее, - вспоминал краевед Вячеслав Красавин. - Лавка была хороша тем, что там всегда были дешевые колбасные обрезки, а также вежливые продавцы, которые очень учтиво общались с бедными людьми.

Колбасный магазин был большим, с зеркальными стеклами и американской кассой, с мраморными прилавками.И в это царство еды ввалился неуклюжий молодой человек в старых валенках, подшитых кожей, и пиджаке из верблюжьей шерсти. Шапку из бараньего меха, которую Грин взял с собой в дорогу, он рано утром обменял в Перми на старую, а на полученные в доплату 20 копеек напился чаю с баранками. После ночи в промерзшем вагоне горячий чай был настоящим спасением. А полученные от отца деньги закончились, последние Саша потратил на проезд да купленные в дорогу хлеб, колбасу и полбутылки водки.

Появление оборванного молодого человека с письмом от полузабытого знакомого не смутило Ковальского. Он пригласил его пообедать со своей семьей, а затем написал записку в Пермское железнодорожное депо с просьбой дать юноше работу. А также, узнав, что тот абсолютно «на мели», дал рубль и велел приказчику завернуть ему с собой три фунта (1 кг 200 граммов) разной колбасы.

Будучи в Перми, Гриневский еще несколько раз заходил в магазин Ковальского, где покупал дешевые колбасные обрезки- в народе это называлось «Собачья радость». А дважды купец давал ему записку, по которой на фабрике ему бесплатно накладывали кучу этих обрезков.

Кузница писателей

Железнодорожное депо, а впоследствии Пермский мотовозоремонтный завод, сейчас стал арт-пространством - Заводом Шпагина. Производственные цехапревратились в залы для выставок, концертов, фестивалей. Начато строительство нового здания для Пермской художественной галереи. А в дальнем уголке завода возле полотна железной дороги сохранился небольшой каменный корпус, почерневший от копоти, который называют «корпусом Грина».

Железнодорожные мастерские в Перми. Фото: Государственный архив Пермского края.

В 2000-х годах на стене корпуса установили мемориальную доску, напоминающую о том, что известный русский писатель работал здесь разнорабочим. Но сейчас этой таблички на стене нет.

- После того, как убрали заводской музей, уничтожили и эту доску, - говорит Владимир Гладышев.

Зато сохранилась другая мемориальная доска, установленная на одном из главных корпусов завода Шпагина: «В главных железнодорожных мастерских в 1880-1881 гг. работал табельщиком писатель Владимир Галактионович Короленко».Просто не депо, а кузница писателей.

27-летний политический ссыльный Владимир Короленко так описывал в своей неоконченной повести «Табельщик» Главные железнодорожные мастерские:

«Большой завод за высоким крепким забором. Фигуры рабочих, бредущих в полутьме рассвета от слободки к темному зданию, над которым взвиваются клубы пара и вечно грохочет молот. Угрюмая дыра проходной будки с табельщиком, скрежет сотен напильников, стон паровой пилы, шуршание ремней на шкивах».

Александр Гриневский оказался в депо через 10 лет после Короленко. Но условия были ничуть не лучше. Кроме того, он был принят не на «белую» работу, как Короленко, а чернорабочим с платой пятьдесят копеек в день и десять копеек в час за сверхурочные. Саша нашел себе жилье - маленькую комнату, с матрацем на полу, но без подушек. За четыре рубля в месяц.

«Мне пришлось работать до изнурения. Переноска всяких тяжестей, рельсов, котлов, возня с тяжелыми домкратами, толкание паровозов на поворотный круг - словом, металл, металл и металл. Кроме того, почти каждый день я оставался на сверхурочные, приходя домой часов в девять вечера до того усталый, что не мог ни есть, ни читать», - напишет потом Грин в своих воспоминаниях.

В поисках золотых самородков

Выдержал Саша в железнодорожном депо всего две недели. Тяжелая изнурительная работа выматывала его, а главное - манило к себе призрачное золото. Получив за работу 4 рубля, Грин «зайцем» на поезде отправился в Пашию на прииски графа Шувалова. Кондукторы несколько раз высаживали безбилетного пассажира. Но тот дожидался следующего поезда и вновь ехал в сторону приисков.

Доехав до станции Теплая гора, дальше Александр пошел пешком. И пока шел, все время поднимал разные камни, в надежде найти самородок. Но, разумеется, ничего не нашел. Зато одним из первых, кого Грин встретил на Шуваловских приисках, был старатель, который сдал в кассу намытое золото и получил за него две тысячи рублей золотыми пятирублевками.

Мечты о золоте, казалось, были близки к исполнению. Но действительность опять оказалась грубее. На приисках в поисках золотоносной породы требовалось с помощью ворота доставать из пробитых в земле шурфов песок и глину и промывать ее в ковше - не покажутся ли крупинки золота. Однажды горный мастер показал их Александру.

«Я притворился, что вижу, но на деле ничего не видел: что-то узкой полоской блестело на дне ковша, верно; хотя был то блеск оловянной полуды или воды, я не разобрал», - вспоминал тот впоследствии.

Молодой парень трудился с утра до поздней ночи. Но за свои старания получал лишь по 60 копеек в день. И он вновь решил поменять работу, отправившись на Пашийский чугуноплавильный доменный завод.

Свидетельства пребывания Грина в Прикамье сохранены в Этнографическом парке истории реки Чусовой.

- Создатель Этнографического парка Леонард Постников собрал артефакты, связанные с Грином, - рассказывает Владимир Гладышев. - В музее реки Чусовой есть целый уголок, посвященный ему. Там чугунная скамейка из Кусьи, на которой, возможно, сидел и будущий писатель, плита с Пашийского завода. Удалось найти вещи, предметы быта, инструменты горнозаводских рабочих и старателей того времени.

Единственный в мире памятник создателю «Алых парусов», сделанный в полный рост. Фото: Владимир Гладышев.

На территории парка, на берегу реки Архиповкиустановлен и единственный в мире памятник создателю «Алых парусов», сделанный в полный рост. Чусовской скульптор, ученик Эрнста Неизвестного Виктор Бокарев создал проект памятника, а пермяк Радик Мустафин высек образ Грина из цельного куска гранита.

Жизнь по поддельному паспорту

В 1902 году Александру Грину надоела его полуголодная жизнь на Урале, и он поступил на службу в пехотный батальон. Однополчане заразили его революционными идеями и, присоединившись к эсерам, Грин стал пропагандистом.В 1906 году он был арестован в Петербурге как эсеровский агитатор и сослан на четыре года в Туринск, откуда сбежал через несколько дней.

- Гриневский с головой ушел в подпольную работу, - рассказывает Владимир Гладышев. - Несколько лет он жил по подложному паспорту. Его отец служил бухгалтером богоугодных заведений в Вятке, и после побега сына из ссылки он добыл паспорт умершего в больнице личного почетного гражданина Алексея Мальгинова и передал документ Саше. Возраст у сына не совпадал с умершим лет на десять, но разницы этой никто так ни разу и не заметил. Александр выглядел старше своих лет. Этот надежный паспорт выручал Грина несколько лет.