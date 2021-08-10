«Им не хватило кислорода». Жители Пермского края делятся жуткими кадрами с берега Камы

Некоторые пермяки усомнились в том, что рыба гибнет из-за недостатка кислорода. Фото: скриншот видео

В паблике «Мой город Пермь» ВКонтакте появилось видео с жуткими кадрами, снятыми на берегу Камы в Полазне. На них весь берег реки усыпан тысячами мертвых мальков - судака, окуня и других видов водоплавающих. Размеры мертвой рыбы от 3 до 10 сантиметров.

Это уже не первый случай, когда пермяки публикуют кадры с мертвой рыбой. Накануне жители поселка Бор-Ленва Добрянского городского округа сняли видео с сотнями мертвых тушек на берегу Камы, а в апреле в сети появилось видео с сотнями особей тюльки, лежащими мертвыми на берегу той же реки. В Отделе государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Пермскому краю Средневолжского территориального Управления Росрыболовства, сообщили, что знают о проблеме и объясняют все жаркой погодой.

- Практически во всем Добрянском районе отмечается замор рыбы, - говорит начальник отдела государственного контроля Ольга Ельчинкова. - Мы измерили содержание кислорода в воде и выяснилось, что показатель ниже необходимой нормы. Из-за жаркого лета вода зацвела раньше, и водоросли стали активней поглащать кислород.

По словам специалиста, никаких отравлящих веществ в воде нет. Если бы в реку сбрасывали химикаты, от воды бы исходил специфический запах или образовалась пленка от нефтепродуктов. В таких случаях Росрыболовство обращается в Роспироднадзор или в краевую инспекцию по природопользованию. Специалисты выезжают и берут пробы воды.

- Однако в этом случае четкое прояваление летнего замора, - говорит Ельчинкова.

Некоторые пермяки усомнились в том, что рыба гибнет из-за недостатка кислорода и говорили, что до 2021 года подобных случаев не было. Однако в Росрыбаловстве отметили, что подобные ситуации возникают всегда, когда в регионе долгое время держится жара.

- В 2016 году было такое же жаркое лето. И было очень много погибшей рыбы на реках Воткинского акватория, прична та же - низкое содержание кислорода. К сожалению, это естественный фактор и бороться с ним никак нельзя. Знаю, что в некоторых регионах в воду добавляют специальные вещества, которые замедляют развитие водорослей, но насколько они эффективны, мне неизвестно. Возможно, в будущем мы найдем способ, как с этим бороться.

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