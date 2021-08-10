Остановка трамвая возле ЦУМа и разделительная полоса: как изменится улица Ленина в Перми

На улице Ленина появится разделительная полоса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центр Перми продолжают ремонтировать. В ближайшее время реконструкции подвергнется улица Ленина. Рассказываем, что будет сделано там.

На всем протяжении улицы Ленина – от Разгуляя до площади Гайдара – будут обустроены тротуары, установлены урны и скамейки. На проезжей части уложат новый асфальт и нанесут разметку, восстановят ливневую канализацию. Работы пройдут в три этапа.

Первый этап ремонта затронет участок от Комсомольского проспекта до улицы Парковой в Разгуляе. При этом трамвайную остановку «Разгуляй» перенесут ближе к Северной дамбе, чтобы было удобнее пассажирам, которые планируют пересаживаться с трамвая на автобус. А перед перекрестком с улицей Сибирской удлинят дополнительную полосу, позволяющую автомобилям поворачивать направо.

Значительно большие изменения произведут на улице Ленина на втором участке – от Комсомольского проспекта до улицы Крисанова.

Около ЦУМа сделают трамвайные остановки - чтобы приблизить друг к другу места пересадок с трамваев и автобусов. Еще две дополнительные автобусные остановки создадут около перекрестка с улицей Куйбышева.

- На участке от улицы Куйбышева до улицы Толмачева дорога будет состоять из двух полос движения в каждую сторону, между ними появится разделительная полоса, - рассказал «Комсомолке» начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. – А перед перекрестками будет по три полосы движения. Газон, который существует с обеих сторон улицы Ленина, местами попорчен. Его будем восстанавливать, досаживать деревья там, где они отсутствуют.

Вдоль проезжей части будут размещены парковки. В основном, они будут расположены параллельно дороге.

- Но на участках, где парковки наиболее востребованы - в квартале между улицами Куйбышева и Попова и вблизи Театра-Театра - парковки будут расположены перпендикулярно оси дороги, - объяснил Максим Кис.

У Театра-Театра будет организован дополнительный пешеходный переход, чтобы зрители, выходя после спектакля, могли спокойно перейти улицу и сесть на транспорт на остановке «Улица Борчанинова». Еще один переход появится между улицами Крисанова и Плеханова.

Последний, третий этап ремонта пройдет на участке от улицы Крисанова до площади Гайдара.