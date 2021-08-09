«Нашли мертвым через 10 минут после звонка». Родные погибшего 26-летнего жителя Лысьвы не верят в его самоубийство

Погибший Данил. Фото из соцсетей.

Ночью 1 августа на улице Смышляева в Лысьве обнаружили тело 26-летнего Данила. Как рассказали родственники, предварительная версия правоохранителей, - суицид. Однако близкие не верят, что молодой человек самостоятельно ушел из жизни.

- Последний раз мы говорили около полуночи, - вспоминает девушка Данила Екатерина. - Даня сказал, что он гуляет с другом, через 10 минут пойдет домой и перезвонит. Мы часто разговаривали, когда он откуда-нибудь возвращался, как он сам говорил, так веселее коротать путь. А через несколько минут его уже нашли погибшим.

В доме, возле которого обнаружили тело Данила, живет его бывшая девушка, с которой у молодого человека общий ребенок. Она рассказала, что в этот день он приходил повидаться с ребенком. А около часа ночи к ней пришли полицейские и рассказали о произошедшем. Она также не может понять, что с ним произошло. Странным в гибели молодого человека является и тот факт, что у него пропали все личные вещи.

- У него исчезли телефон, пропуск с работы и зарядное устройство от наушников, - говорит Екатерина. - Кто и зачем их мог взять? К тому же у него была сломана одна рука, а вторая - сильно повреждена, чтобы совершить самоубийство, ему нужны были силы, чтобы оттолкнуться. Он бы не смог сделать это сам.

Родители и друзья также не верят в суицид Данила. Они говорят, что он был жизнерадостным и добрым парнем, строил планы на жизнь, очень любил детей, а предстоящий отпуск собирался провести вместе с Екатериной.

Точная причина смерти Данила будет известна после судмедэкспертизы. Сейчас Екатерина ищет очевидцев произошедшего и просит всех, кто знает какую-либо информацию о гибели молодого человека, писать ей на страницу в социальной сети.

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