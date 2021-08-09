Игнат Ковалев не раздумывая бросился на помощь малышке. Фото: личный архив.

Все случилось на днях в Суксуне. В тот вечер старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции в Суксуне Игнат Ковалев был дома и услышал испуганный крик ребенка.

- Я был на улице, красил забор на своем участке, - рассказывает 32-летний Игнат. - И вдруг из-за забора соседней усадьбы закричала девочка: «Мама, мама!» По ее голосу я понял, что происходит что-то страшное, и побежал на улицу.

На 6-летнюю девочку напала разъяренная собака, повалила ее с ног и кусала за лицо и голову.

- Пасть у пса была вся в крови, - продолжает полицейский. - Я схватил его за ошейник и стал оттаскивать. С виду это была помесь хаски и лайки. Собака извернулась и успела укусить меня через одежду за руку. Наконец, я прижал ее к земле, вытащил из брюк ремень и стал связывать псу морду и передние лапы, чтобы обездвижить его и помочь девочке.

В этот момент подоспел отец ребенка и вызвал «скорую». Врачи перевязали девочке голову, и нас повезли в больницу. Там мне поставили укол от бешенства и отпустили домой.

- Страшно было? - спрашиваем мы у Игната.

- Некогда было пугаться. Ясно было, что счет идет на мгновения, надо было спасать малышку. У нас с женой у самих двое маленьких детей: старшему сыну в сентябре 4 годика будет, младшему - год и семь месяцев. С собаками я имел дело. Раньше держал лайку, с которой охотился на дичь. Теперь у нас есть замечательный аляскинский маламут Лея. С такой экстремальной ситуацией, конечно, никогда раньше не приходилось сталкиваться. Но ничего героического я, по-моему, не совершил.

- Он просто-напросто спас нашу дочку! - говорят сейчас родители ребенка.

- Сейчас с девочкой все в порядке, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в краевой полиции. - Сотрудники полиции нашли владелицу собаки. Оказалось, что пес сорвался с цепи, когда дома никого не было.