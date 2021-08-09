Лето продолжается! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода вроде бы решила остепениться и вернулась в нормальную августовскую колею. За окном стоят ясные, но нежаркие дни. Правда, в конце недели пермяков ждет сюрприз. К нам вновь заглянет тропическая жара, но, возможно, всего на несколько часов.

- До пятницы погода будет привычной для августа, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Днем столбик термометра едва перевалит за 20-градусную отметку. Только на самом юге Прикамья окажется теплее - от 25 до 27 градусов.

А в пятницу ожидается вынос тропического воздуха из Казахстана, и у нас потеплеет до +29. Как это обычно бывает в августе, воздушная масса будет сухой и теплой. Если бы она задержалась подольше, могло бы случиться повторение августа 2016 года с температурой до +35 градусов. Но на этот раз тропический воздух заглянет ненадолго. И уже в субботу в Перми похолодает до +25, а в воскресенье погода вернется к климатической норме - до +22 в днем.

Хоть жара и спала, агрономы призывают дачников и садоводов не расслабляться и не откладывать в сторону поливочные шланги.

- Погода стала не такой жаркой, как была, но засуха продолжается, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Поэтому нужно активно поливать, ведь именно сейчас наливаются плоды на деревьях, кочаны капусты, корнеплоды - картофель, морковь, свекла. Без полива они будут сухими и волокнистыми. Разве что лук и чеснок прекрасно перенесли засушливую погоду, и их урожай получился хорошим.