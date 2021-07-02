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Общество2 июля 2021 14:00

В ритме реальных дел

Большой отчет депутата по Ленинскому району
Источник:kp.ru
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Александр Буторин.

Александр Буторин.

Фото: архив "КП"

«За 20 лет чего только не было: выходил с жителями на пикеты против приватизации общественной бани, останавливал незаконные стройки, закрывал шумные кафе, ликвидировал свалки... Получал разные просьбы и обращения, и не оставлял их без внимания. На некоторые вопросы ушли все 20 лет, например, новая поликлиника в районе, строится быстро, но первых пациентов примет только в следующем году. На все результаты работы потребуется целая книга, но основные направления здесь отражены. Готов и дальше приносить пользу родному району», - подчеркнул Александр Буторин.

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