В ритме реальных дел

Александр Буторин. Фото: архив "КП"

«За 20 лет чего только не было: выходил с жителями на пикеты против приватизации общественной бани, останавливал незаконные стройки, закрывал шумные кафе, ликвидировал свалки... Получал разные просьбы и обращения, и не оставлял их без внимания. На некоторые вопросы ушли все 20 лет, например, новая поликлиника в районе, строится быстро, но первых пациентов примет только в следующем году. На все результаты работы потребуется целая книга, но основные направления здесь отражены. Готов и дальше приносить пользу родному району», - подчеркнул Александр Буторин.