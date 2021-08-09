В Прикамье появится своя «Цифровая долина»

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В Перми состоялось рабочее совещание, на котором обсудили стратегическую общественную инициативу по созданию в регионе «Цифровой долины Прикамья». В совещании приняли участие глава региона Дмитрий Махонин, заместитель председателя краевого правительства Алексей Черников и член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Антон Немкин.

- Пермский край – один из лидеров в России по темпам цифровизации. Около 30 пермских компаний являются резидентами Сколково, работают два технопарка. В регионе реализуется порядка 60 цифровых проектов в социальной сфере, медицине, здравоохранении, промышленности. Ведется активная работа по устранению цифрового неравенства и подключению к интернету социально значимых объектов и образовательных учреждений, - напомнил Дмитрий Махонин. - Наша задача – увеличивать влияние и долю в экономике региона IT-сектора, поэтому мы нацелены на дельнейшее сотрудничество с IT-компаниями для реализации наших социальных проектов.

Как сообщил инициатор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин, в ходе социологического исследования, проведённого среди населения Пермского края, выяснилось, почти 84 процентов жителей считают важным внедрение в повседневную жизнь цифровых технологий. Причем это не только молодежь. Такой позиции придерживаются 75 поцентов людей старше 56 лет.

Самыми значимыми направлениями цифровизации для наших граждан являются медицина, ЖКХ, общественный транспорт, сфера торговли и финансовых услуг, городская среда и образование. Кроме того, согласно исследованию, положительный эффект от внедрения современных цифровых технологий в своем населенном пункте уже ощущают 42,3 процента респондентов.

Цель «Долины» – содействовать цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления региона в целях достижения их «цифровой зрелости», внедряя при этом конкурентоспособное отечественное программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы.

- Первое направление, которое будет реализовано в рамках «Цифровой долины Прикамья», - развитие цифровых компетенций населения и популяризация региональных проектов цифровизации. Только за два последних месяца наши проекты охватили более пяти тысяч человек, - рассказал Антон Немкин. – Это образовательные программы для талантливых школьников, развитие цифровых компетенций у учителей, взаимодействие с молодыми учеными, местными журналистами и районными СМИ. Наши проекты уже получили положительный отклик у населения, поэтому мы будем продолжать активность в данном направлении.

Также в рамках инициативы планируется привлечение частных инвесторов в реализацию цифровых проектов в Пермском крае. По словам Антона Немкина, специалисты проекта «Цифровая долина Прикамья» проанализировали инвестиционную привлекательность региона, и потенциальный объем федеральных инвестиций в краевые проекты может превысить 10 миллиардов рублей.

Алексей Черников, в свою очередь, сообщил, что совместная работа в рамках «Цифровой долины Прикамья» уже частично ведется.

- Есть предложения, которые мы прорабатываем не только с крупными участниками IT-кластера, но и с небольшими компаниями и стартапами. Кроме того, в середине августа на Координационном совете по развитию цифровой экономики Пермского края защитить стратегию цифровой трансформации Прикамья, и здесь работа и участие в качестве экспертов специалистов со стороны «Цифровой долины Прикамья» было бы очень уместно, - добавил зампред краевого правительства.

И третье ключевое направление работы экспертов «Цифровой долины Прикамья», о котором рассказал Немкин, это разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования в сфере цифровой экономики – как на региональном, так и на федеральном уровне – а также представление Пермского края на площадках федеральных органов власти и ключевых центров компетенций.

Результатом встречи стало соглашение о создании АНО «Цифровая долина Прикамья», в наблюдательный совет которой будут включены представители регионального правительства и крупнейших отраслевых компаний Пермского края.