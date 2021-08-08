Очевидцы о пожаре в «Пятёрочке» в Прикамье: Супермаркет могли поджечь дети

Небо над "Пятёрочкой" заволокло густым черным дымом. Скриншот видео.

В субботу вечером, 7 августа, загорелся супермаркет «Пятёрочка» в жилом комплексе «Любимов» в Березниках. На нем вспыхнула кровля, и небо заволокло густым черным дымом.

- Внутри магазина также было много дыма! – написала на странице ВКонтакте «ЧП Березники», где выложили видео пожара в универсаме, одна из пользовательниц соцстранички.

К счастью, все посетители супермаркета смогли эвакуироваться.

- До приезда пожарных из здания вышли 7 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Никто из них не пострадал. В тушении принимали участие 19 пожарных и 5 машин. Огонь потушен.

Как пояснили в ведомстве, причины пожара устанавливаются.

Незадолго до пожара очевидец сфотографировал детей на крыше супермаркета. Фото: группа ВК "ЧП Березники".

Но незадолго до ЧП на той же соцстранице один из посетителей выложил фотографию – на крыше супермаркета группа детей столпилась как раз возле того места, где позже вспыхнул огонь.

- Школьники бегают по крыше пятерочки в микрорайоне Любимов, - сообщил автор фото.

Пользователи соцстранички отреагировали на сообщение по-разному.

- Ябеда! – прокомментировал пост один из них.

- Детям интересно, пусть побегают, - поделился соображениями другой.

Это сообщение было размещено 7 августа в 17.41. А тем же вечером, в 20.35 пожарные получили сигнал о пожаре в универсаме «Пятёрочка». Сработали они оперативно, и огонь не успел проникнуть внутрь здания, сгорела лишь небольшая часть мягкой кровли.