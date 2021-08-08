Погодка позволит покататься на сап-бордах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогноз погоды в Перми и Пермском крае на 10 дней до середины августа 2021 обещает очередной засушливый период. Правда, в ближайшие дни он будет не таким жарким, как в июле.

Сегодня, в воскресенье, 8 августа, синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют ясное небо с небольшой облачностью, столбик термометра днем не превысит днем отметку в 24 градуса. С севера и северо-запада будет дуть не слишком сильный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Как отмечает инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов, этот ветер и будет определять картину за окном в ближайшие дни – захвативший Пермский край арктический антициклон обещает не слишком жаркие дни, прохладные ночи и отсутствие осадков. А вот дальше направление ветра может измениться.

По прогнозу погоды в Перми и Пермском крае, завтра, в понедельник, может быть на пару градусов прохладнее, чем в воскресенье, в краевом центре – до 19 градусов. Во вторник если и потеплеет, то незначительно. Сухая, ясная и нежаркая погода может продержаться до конца рабочей недели. Но затем юго-восточный ветер может ознаменовать начало очередного потепления.