Волонтеры каждый день выходят на поиск пропавших людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Вглядитесь в их лица», - с такой просьбой обращаются к пермякам волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В полном списке пропавших в Пермском крае 42 фамилии. Их близкие все еще ждут своих родных и надеются на лучшее.

Ежедневно в Пермском крае пропадают люди, лето – особая пора у поисковиков. Они в любую минуту могут сорваться на помощь, чтобы успеть помочь и находят, но есть те, кто пропал много месяцев назад и о их судьбе ничего неизвестно. Публикуем несколько историй пропавших, людей, поиски которых не прекращаются.

Вероника Бородулина.

Вероника Бородулина

19-летняя Вероника Бородулина пропала еще в конце сентября 2019 года. О ней известно, что она утром ушла из дома, находящегося по улице Новосибирская, на Крохалевке. С тех пор ее никто не видел.

За месяц до исчезновения девушка удалилась из социальных сетей и прекратила общение со старыми друзьями. Последнее время она жила в квартире с новой подругой и искренне считала, что может ей доверять. Вот только соседку не смутило, что лучшей подруги нет уже три недели. Девушка не искала Веронику, а наоборот, начала продавать ее вещи.

Пропажей 19-летней пермячки заинтересовался следственный комитет. По одной из версий, девушку могли убить.

Приметы Вероники Бородулиной: рост 162-165 сантиметров, худощавая, волосы темные. Была одета в камуфляжную куртку, черные лосины и черные кеды. Из особых примет – татуировки. У девушки на правом запястье – татушка в виде сердечка с надписью «Страх», а на левой руке – в виде лысой кошки.

Инга Ситникова.

Инга Ситникова

В Перми продолжаются поиски 42-летней Инги Ситниковой. 11 января 2020 года во время прогулки на территории психиатрического центра в Орджоникидзевском районе она спряталась, а когда все зашли - незаметно вышла с территории. Сотрудники, недосчитавшись пациентки, бросились ее искать, но Инги нигде не было.

О женщине известно, что она родилась в Кунгурском районе, окончила 10 классов, педагогический институт, по профессии учитель начальных классов. Вышла замуж за москвича и уехала с ним в столицу. Работала там секретарем, диспетчером такси. В 2017 стала вести себя неадекватно. Муж определил ее в психиатрическую больницу, она прошла лечение, а потом переехала в Березники. Спустя какое-то время снова оказалась в психиатрическом учреждении. С конца прошлого года

Инга Ситникова находилась на лечении в клинике и не отпускала мыль, что ей нужно вернуться в Москву.

Приметы женщины: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы. Была одета в рыжую дубленку и белую шапку.

Вадим Новиков.

Вадим Новиков

В Краснокамске пропал 23-летний Вадим Новиков. Известно, что 23 октября молодой человек вышел с работы, офис располагается на улице Маяковского и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие русые. Был одет в темно-синюю парку с капюшоном, темно-синие брюки, черные ботинки. Особые приметы: наколка на левой руке от кисти до локтя в виде рисунка, на котором изображен лес. На затылке у молодого человека – большая родинка.

Первухина Светлана.

Светлана Первухина

46-летняя Светлана Первухина (Полякова) пропала 10 июня. Она приехала из Екатеринбурга к брату на Троицу в поселок Сылва Пермского района. Утром она никому ничего не сказала и незаметно для всех ушла из дома. Родственники отмечают, что перед этим они не ссорились, о планах куда-либо уходить женщина не сообщала. Раньше такого с ней никогда не случалось.

В первые дни после исчезновения родные Светланы думали, что она поехала назад в Екатеринбург. Однако там она так и не появилась. Волонтеры прочесали поселки Сылва и Новые Ляды, опросили людей, просмотрели камеры видеонаблюдения, но ничего не нашли.

В Перми женщина лишь второй раз и никого не знает, в городе ориентируется плохо. Дома ее ждут сын и гражданский муж. Они регулярно связываются с полицией и волонтерами, но следов пока никаких. Сообщается, что Светлана нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы окрашенные каштановые до плеч, глаза карие. Была одета в светло-бежевое платье в коричневый цветочек, голубые матерчатые тапочки. Любую информацию о местонахождении Светланы Первухиной

Антон Цуканов

Антон Цуканов.

42-летний Антон Цуканов пропал 7 августа 2020 года. В тот день он вышел из больницы и с тех пор его месторасположение неизвестно.

Приметы Антона Цуканова: рост 178 см, нормальное телосложение, голубые глаза, короткие русые волосы. Пропавший был одет в зелёную футболку, темно-серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Если у вас есть информация о пропавшем человеке, сообщите на номер круглосуточной горячей линии 88007005452 (звонок бесплатный) или по телефону 112.

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