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Общество9 августа 2021 10:50

Дмитрий Махонин: ПЦБК активно работает над улучшением экологической обстановки

На площадке предприятия глава региона провел совещание по вопросам защиты окружающей среды
Вероника РАНГУЛОВА
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Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» - активный участник национального проекта «Производительность труда». Фото предоставлено ПЦБК.

Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» - активный участник национального проекта «Производительность труда». Фото предоставлено ПЦБК.

Город Пермь – один из крупнейших промышленных центров России. Машиностроение, деревообработка, полиграфия, электроэнергетика, нефтегазопереработка и другие производства являются основными сегментами экономики города. При этом в экологических рейтингах нашему региону удается занимать высокие места.

«В рейтинге мы выше соседей»

Вопросы защиты и сохранения окружающей среды обсуждали в ходе рабочего совещания с участием главы региона на площадке ГП ПЦБК. Предприятие демонстрирует успешный опыт, как при увеличении производственных мощностей можно обеспечить экологическую безопасность.

- Несмотря на то, что у нас много промышленных предприятий, в рейтинге по качеству окружающей среды мы находимся в лучшем положении, чем Татарстан, Башкирия, Саратовская и Самарская области, - отметил в начале встречи губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Также мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе по площади созданных особо охраняемых территорий. Кроме этого, в Прикамье реализуется ряд экологических инициатив – таких как принятие закона об охране зеленых насаждений в городской черте, раздельный сбор ТКО, проект «Чистая вода».

Объемы производства выросли на 30%

И тем не менее, подчеркнул Дмитрий Махонин, для конкурентоспособности на мировом рынке наши компании должны предпринимать дополнительные меры в части совершенствования производств и снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» - участник национального проекта «Производительность труда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе визита на производственную площадку ПЦБК губернатора познакомили с результатами реализации крупнейших инвестиционных проектов, которые не только позволили увеличить объемы производства, но и существенно снизить нагрузку на экологию. А это значит, что жители Прикамья уже ощущают позитивные изменения здесь и сейчас.

В каждом инвестпроекте по модернизации оборудования всегда присутствует экологическая составляющая. Фото предоставлено ПЦБК.

В каждом инвестпроекте по модернизации оборудования всегда присутствует экологическая составляющая. Фото предоставлено ПЦБК.

Как рассказали в ПЦБК, меморандум об их реализации был подписан еще в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме. И за это время предприятие реализовало два масштабных проекта – «Сила картона» и «Сила бумаги» - по модернизации картоноделательной и бумагоделательной машин, увеличив объемы производства продукции на 30%. При этом инвестиции в проекты составили 3,8 млрд рублей.

240 млрд вложены в инвестпроекты

- За пять лет в Пермском крае при поддержке краевого правительства и депутатского корпуса были реализованы региональные приоритетные инвестиционные проекты на общую сумму порядка 240 млрд рублей. – отметил на совещании председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко. - Сейчас в региональном портфеле 41 приоритетный инвестпроект на 380 млрд руб. По оценкам экспертов, это даст нашему региону дополнительно 9 тысяч рабочих мест и дополнительные поступления налогов в краевой бюджет.

Дмитрий Махонин считает опыт ПЦБК в реализации инвестиционных и экологических проектов полезным для прикамских промпредприятий. Фото предоставлено ПЦБК.

Дмитрий Махонин считает опыт ПЦБК в реализации инвестиционных и экологических проектов полезным для прикамских промпредприятий. Фото предоставлено ПЦБК.

Дмитрий Махонин и Александр Бойченко осмотрели работу картоно-бумажного цеха №1. При модернизации картоно- и бумагоделательной машин были «оцифрованы» и автоматизированы все производственные процессы. Благодаря этому выпуск картона на КДМ-1 был увеличен с 56 тысяч до 124 тысяч тонн в года на БДМ-2 с 87 тысяч до 123 тысяч тонн в год.

- В литре воды, поступающей на это устройство во время изготовления бумаги, содержит 1-1,2 тыс. мг волокна, а в процессе очистки показатель снижается до 50-80 мг на литр, - объяснили специалисты. - Это уменьшает нагрузку на очистные сооружения предприятия. Установка локальных систем очистки в цехах позволяет улучшать качество сбрасываемых стоков.В картонно-бумажном цехе №2 Дмитрию Махонину показали, как проходит процесс размола макулатуры и очищения избыточной оборотной воды на флотаторе – установке, которая обеспечивает удаление продуктов целлюлозно-бумажного производства, в частности, волокна.

После очистки избыточной обороной воды на флотаторе качество стоков улучшается в разы. Фото предоставлено ПЦБК.

После очистки избыточной обороной воды на флотаторе качество стоков улучшается в разы. Фото предоставлено ПЦБК.

Меньше воды, пара и электроэнергии

- Реализация проектов «Сила бумаги» и «Сила картона» позволила увеличить выпуск продукции на 30 процентов, - отметил на генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков. – Один из важнейших вопросов, помимо развития производства, - вопрос экологии. Предприятие продолжает работу по снижению нагрузки на окружающую среду. Сейчас проводится модернизация биологических очистных сооружений, которые задействованы в производственных процессах. Там установлена современная система аэрации, реконструированы первичные и вторичные отстойники и т.д. За счет проведенных мероприятий удалось снизить основные показатели по сбросам от 10 до 42%. До 2024 года на дальнейшую реконструкцию очистных сооружений будет направлено 167 млн руб.

Установка бассейна оборотной воды позволила предприятию снизить забор свежей воды из Чусовой. Фото предоставлено ПЦБК.

Установка бассейна оборотной воды позволила предприятию снизить забор свежей воды из Чусовой. Фото предоставлено ПЦБК.

- Кроме того, теперь на производстве водопотребление делается цикличным, - пояснил Юрий Марков. - Для этого установлен бассейн оборотной воды, что снизило забор воды из Чусовой. Также сегодня наше производство на 60% работает на макулатуре, объем ее переработки возрос до 300 тыс. тонн в год.Современные технологии и новое оборудование позволили предприятию значительно сократить потребление электричества, воды и пара на тонну продукции, что также снизило нагрузку на окружающую среду.

Эффективный опыт ПЦБК, реализующей проекты по улучшению экологической обстановки, может быть полезен и другим компаниям региона.

ВАЖНО

- Модернизация производственных мощностей и очистных сооружений, сокращение воздействия на окружающую среду, мониторинг загрязняющих выбросов в атмосферу в границах санитарно-защитных зон – по всем направлениям идет активная работа, - отметил глава региона. - Мы поддерживаем предприятия, которые идут по этому пути. При этом ПЦБК отличается социальной ответственностью, реализует ряд проектов, значимых для жителей и является крупным работодателем. Здесь трудоустроено более 2,,5 тыс. человек, зарплаты которых растут вместе с объемами поступлений от компании бюджет в виде налогов.

ПЦБК по собственной инициативе выполняет замеры воздуха на границе санитарно-защитной зоны в микрорайоне Голованово с привлечением независимой аккредитованной лаборатории.

На сегодняшний день проведено более 80 замеров в трех точках микрорайона. Превышений предельно допустимых концентраций, установленных санитарным законодательством, не выявлено.

НАША СПРАВКА

Группа предприятий «ПЦБК» – крупнейшая в России компания, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции.

По итогам 2020 года объем производства тарного картона достиг 294 тыс. тонн, а выпуск гофропродукции вырос на 11% и составил 263 млн кв. м.

На сегодняшний день ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Каждый 20 гофроящик в РФ выпущен на ПЦБК.

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