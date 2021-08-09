Дмитрий Махонин: ПЦБК активно работает над улучшением экологической обстановки

Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» - активный участник национального проекта «Производительность труда». Фото предоставлено ПЦБК.

Город Пермь – один из крупнейших промышленных центров России. Машиностроение, деревообработка, полиграфия, электроэнергетика, нефтегазопереработка и другие производства являются основными сегментами экономики города. При этом в экологических рейтингах нашему региону удается занимать высокие места.

«В рейтинге мы выше соседей»

Вопросы защиты и сохранения окружающей среды обсуждали в ходе рабочего совещания с участием главы региона на площадке ГП ПЦБК. Предприятие демонстрирует успешный опыт, как при увеличении производственных мощностей можно обеспечить экологическую безопасность.

- Несмотря на то, что у нас много промышленных предприятий, в рейтинге по качеству окружающей среды мы находимся в лучшем положении, чем Татарстан, Башкирия, Саратовская и Самарская области, - отметил в начале встречи губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Также мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе по площади созданных особо охраняемых территорий. Кроме этого, в Прикамье реализуется ряд экологических инициатив – таких как принятие закона об охране зеленых насаждений в городской черте, раздельный сбор ТКО, проект «Чистая вода».

Объемы производства выросли на 30%

И тем не менее, подчеркнул Дмитрий Махонин, для конкурентоспособности на мировом рынке наши компании должны предпринимать дополнительные меры в части совершенствования производств и снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» - участник национального проекта «Производительность труда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе визита на производственную площадку ПЦБК губернатора познакомили с результатами реализации крупнейших инвестиционных проектов, которые не только позволили увеличить объемы производства, но и существенно снизить нагрузку на экологию. А это значит, что жители Прикамья уже ощущают позитивные изменения здесь и сейчас.

В каждом инвестпроекте по модернизации оборудования всегда присутствует экологическая составляющая. Фото предоставлено ПЦБК.

Как рассказали в ПЦБК, меморандум об их реализации был подписан еще в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме. И за это время предприятие реализовало два масштабных проекта – «Сила картона» и «Сила бумаги» - по модернизации картоноделательной и бумагоделательной машин, увеличив объемы производства продукции на 30%. При этом инвестиции в проекты составили 3,8 млрд рублей.

240 млрд вложены в инвестпроекты

- За пять лет в Пермском крае при поддержке краевого правительства и депутатского корпуса были реализованы региональные приоритетные инвестиционные проекты на общую сумму порядка 240 млрд рублей. – отметил на совещании председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко. - Сейчас в региональном портфеле 41 приоритетный инвестпроект на 380 млрд руб. По оценкам экспертов, это даст нашему региону дополнительно 9 тысяч рабочих мест и дополнительные поступления налогов в краевой бюджет.

Дмитрий Махонин считает опыт ПЦБК в реализации инвестиционных и экологических проектов полезным для прикамских промпредприятий. Фото предоставлено ПЦБК.

Дмитрий Махонин и Александр Бойченко осмотрели работу картоно-бумажного цеха №1. При модернизации картоно- и бумагоделательной машин были «оцифрованы» и автоматизированы все производственные процессы. Благодаря этому выпуск картона на КДМ-1 был увеличен с 56 тысяч до 124 тысяч тонн в года на БДМ-2 с 87 тысяч до 123 тысяч тонн в год.

- В литре воды, поступающей на это устройство во время изготовления бумаги, содержит 1-1,2 тыс. мг волокна, а в процессе очистки показатель снижается до 50-80 мг на литр, - объяснили специалисты. - Это уменьшает нагрузку на очистные сооружения предприятия. Установка локальных систем очистки в цехах позволяет улучшать качество сбрасываемых стоков.В картонно-бумажном цехе №2 Дмитрию Махонину показали, как проходит процесс размола макулатуры и очищения избыточной оборотной воды на флотаторе – установке, которая обеспечивает удаление продуктов целлюлозно-бумажного производства, в частности, волокна.

После очистки избыточной обороной воды на флотаторе качество стоков улучшается в разы. Фото предоставлено ПЦБК.

Меньше воды, пара и электроэнергии

- Реализация проектов «Сила бумаги» и «Сила картона» позволила увеличить выпуск продукции на 30 процентов, - отметил на генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков. – Один из важнейших вопросов, помимо развития производства, - вопрос экологии. Предприятие продолжает работу по снижению нагрузки на окружающую среду. Сейчас проводится модернизация биологических очистных сооружений, которые задействованы в производственных процессах. Там установлена современная система аэрации, реконструированы первичные и вторичные отстойники и т.д. За счет проведенных мероприятий удалось снизить основные показатели по сбросам от 10 до 42%. До 2024 года на дальнейшую реконструкцию очистных сооружений будет направлено 167 млн руб.

Установка бассейна оборотной воды позволила предприятию снизить забор свежей воды из Чусовой. Фото предоставлено ПЦБК.

- Кроме того, теперь на производстве водопотребление делается цикличным, - пояснил Юрий Марков. - Для этого установлен бассейн оборотной воды, что снизило забор воды из Чусовой. Также сегодня наше производство на 60% работает на макулатуре, объем ее переработки возрос до 300 тыс. тонн в год.Современные технологии и новое оборудование позволили предприятию значительно сократить потребление электричества, воды и пара на тонну продукции, что также снизило нагрузку на окружающую среду.

Эффективный опыт ПЦБК, реализующей проекты по улучшению экологической обстановки, может быть полезен и другим компаниям региона.

ВАЖНО

- Модернизация производственных мощностей и очистных сооружений, сокращение воздействия на окружающую среду, мониторинг загрязняющих выбросов в атмосферу в границах санитарно-защитных зон – по всем направлениям идет активная работа, - отметил глава региона. - Мы поддерживаем предприятия, которые идут по этому пути. При этом ПЦБК отличается социальной ответственностью, реализует ряд проектов, значимых для жителей и является крупным работодателем. Здесь трудоустроено более 2,,5 тыс. человек, зарплаты которых растут вместе с объемами поступлений от компании бюджет в виде налогов.

ПЦБК по собственной инициативе выполняет замеры воздуха на границе санитарно-защитной зоны в микрорайоне Голованово с привлечением независимой аккредитованной лаборатории.

На сегодняшний день проведено более 80 замеров в трех точках микрорайона. Превышений предельно допустимых концентраций, установленных санитарным законодательством, не выявлено.

НАША СПРАВКА

Группа предприятий «ПЦБК» – крупнейшая в России компания, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции.

По итогам 2020 года объем производства тарного картона достиг 294 тыс. тонн, а выпуск гофропродукции вырос на 11% и составил 263 млн кв. м.

На сегодняшний день ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Каждый 20 гофроящик в РФ выпущен на ПЦБК.