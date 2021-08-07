«Выбежала из дома с ребенком на руках». В Пермском крае от удара молнии сгорел дом многодетной семьи

Молния попала в дом многодетной семьи.

- Около 22:00 мы сели ужинать, я муж и 3-летняя Леночка. Старшие сыновья гостили у бабушки, - рассказывает жительница деревни Ивукова Кудымкарского района Елизавета Механошина. - За окном бушевала непогода - дул сильный ветер, сверкали молнии, собиралась гроза. Только сели за стол - погас свет, а следом послышался удар в стену, я выглянула в окно и увидела, как сверху валит дым. Муж выбежал на улицу, я с дочкой на руках побежала за ним. На улице увидели, что весь дом был окутан дымом, а крыша - объята огнем.

Муж Елизаветы Евгений попытался самостоятельно справиться с пламенем. Схватил шланг от уличной скважины, но тут же сообразил, что с таким напором огонь не сбить и стал спасать все, что только можно. Снял с цепи немецкую овчарку, отогнал легковушку и рабочий грузовик. Елизавета тут же отнесла ребенка в машину и стала звать на помощь. Прибежали соседи. Одни пошли смотреть за ребенком, другие - помогать Жене и Лизе. Вместе они откатили от дома газовые баллоны и раскидали на безопасное расстояние дрова из поленницы. Вскоре приехали пожарные и потушили пламя. Но, к сожалению, в тот вечер ветер так разогнал пламя, что дом сгорел за считанные минуты.

Теперь семья Механошиных переехала к маме Лизы, которая живет неподалеку. За помощью Механошины поехали к главе Кудымкарского района, но на месте его не застали, написали заявление на оказание материальной помощи и уехали домой. Осложняет ситуацию и то, что дом не был застрахован. Семья участвовала в программе комплексного развития сельских территорий и, по условиям договора, чтобы получить субсидию, ни один из участников программы не должен иметь в собственности квадратные метры.

- Надеемся, что глава района все же как-то сможет нам помочь. А пока нам очень помогают соседи и знакомые, - не скрывая слез говорит Елизавета. - Не передать словами, как я им благодарна. Кто-то помогает материально, кто-то вещами, техникой. Главное, что все мы остались живы.

Сейчас специалисты МЧС устанавливают причину пожара. Но, как Елизавете рассказали соседи, их дом загорелся от ударившей в него молнии. Все, кто хочет оказать посильную помощь многодетной семье, могут перевести посильную сумму по номеру телефона 8-950-460-00-87.