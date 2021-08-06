Закрытие ТРК в Прикамье по выходным из-за коронавируса – будет ли толк и когда отменят?

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На заседании краевого «коронавирусного» оперштаба в регионе ввели новые ограничения. В частности, в выходные дни в крупных торгово-развлекательных центрах в Перми, Березниках, Соликамске и Кунгуре будут работать только продовольственные отделы. Отменят и рейсы прогулочных теплоходов.

На какой эффект рассчитывают те, кто предложил эти ограничения? Когда их смогут отменить?

Это обсудили эксперты в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM).

- Мы не случайно вышли с такими предложениями на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу, - объяснил руководитель краевого управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев. - Темпы прироста заболеваемости у нас сейчас одни из самых высоких в Российской Федерации – этот показатель составляет 0,63, иногда 0,64 в день. Соответственно, быстро идет заполнение коечного фонда в ковидных отделениях. Только вакцинопрофилактика может реально остановить этот процесс. Мы предложили ее активизировать.

Кроме того, мы видим, что в ряде мест массового скопления люди не соблюдают правила по индивидуальной защите, не носят маски и перчатки. Поэтому мы вышли с предложением ограничить посещение крупных торгово-развлекательных центров в выходные дни, когда там наблюдается больше всего посетителей – на тот период, пока у нас идёт рост заболеваемости. Мы также предложили отменить прогулочные рейсы теплоходов, которые отправляются с Перми-1 по субботам и воскресеньям.

Дадут ли эти ограничения заметный эффект?

- В закрытых помещениях, где скапливается большое количество людей, вирус распространяется быстрее – это научные данные, - отметил советник губернатора Пермского края, руководитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. - Но торговые центры это, конечно, не самое опасное место с этой точки зрения. Я считаю, какая-то польза от такого ограничения будет, но вряд ли ощутимая. Исходя из международного и отечественного опыта и результатов исследований, действенной мерой противодействия коронавирусу должны быть ограничения на проведение и посещение массовых мероприятий. Но у нас по-прежнему проводятся различные концерты в клубах и прочие развлекательные мероприятия. И это, на мой взгляд, более опасно, чем посещение торговых центров. Если у вас в небольшом ресторанчике собирается 50 человек и долго там находятся, да к тому же поют и много друг с другом разговаривают, то риск возрастает.

Снимать ограничения можно было бы, если бы в регионе было привито не менее 60 процентов населения. Но для этого у нас не было столько вакцины, и когда она будет поставлена в таком объеме, пока неясно. Поэтому неизвестно, когда ограничительные меры можно будет снимать. Пока дефицита желающих привиться у нас нет, у нас существует нехватка вакцин.