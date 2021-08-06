Как в Прикамье будут поддерживать село?

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье прошла онлайн-встреча с министром сельского хозяйства и продовольствия Пермского края на тему «Как изменятся меры поддержки АПК и сельскохозяйственных производителей в Пермском крае? Новый взгляд Павла Носкова».

Участников разговора интересовало прежде всего – какие новые формы поддержки ждут фермеров и сельскохозяйственные предприятия региона?

Объем поддержки

Всего в этом году на различные механизмы господдержки агропромышленного комплекса в Пермском крае предусмотрели свыше 3,3 миллиарда рублей.

Но при этом Павел Носков обратил внимание на то, что в регионе начали менять подходы к поддержке сельхозтоваропроизводителей, в том числе, и к распределению средств. Если раньше субсидии распределяли, исходя из имеющейся суммы, то сейчас краевые власти сначала проанализируют потребности, и только потом окончательно определят объем необходимого финансирования.

Ивестпроекты в приоритете

По-прежнему в регионе приоритетным направлением будет поддержка инвестиционных проектов по созданию новых или реконструкции существующих сельскохозяйственных производств.

- Пермский край – наиболее благоприятная территория для реализации инвестпроектов, - подчеркнул Павел Носков. - Сейчас проводится аудит краевых инвестиционных проектов для получения максимальной эффективности используемых средств.

Обновление техники

Глава краевого Минсельхоза сообщил, что со следующего года благодаря сотрудничеству с АО «Росагролизингом» для фермеров и агропредприятий Пермского края в 3 раза увеличится компенсация на обновление техники по лизинговым программам. Для дополнительной поддержки аграриев прорабатывается вопрос субсидирования затрат на приобретение агротехники – возмещение до 30 процентов от первоначального взноса на отечественные машины и 20 процентов – на импортные. По оценкам Павла Носкова, это поможет как минимум вдвое увеличить темпы обновления сельскохозяйственной техники в нашем регионе.

Поддержка малого бизнеса на селе

Поддерживать будут не только крупные сельхозпредприятия, но и сельский малый бизнес.

К примеру, поддержка малых форм хозяйствования на селе в Прикамье реализуется с помощью гранта «Агростартап», который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Всего на реализацию программы в этом году выделено свыше 46 миллионов рублей.

Кроме этого, крестьянско-фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность более 2 лет, могут заявиться на грант на развитие семейных животноводческих ферм в размере до 15 миллионов рублей.

Новые формы помощи

В Прикамье могут появиться новые механизмы поддержки интересных проектов. К примеру, участники онлайн-конференции интересовались, будут ли в регионе предоставляться новые виды грантов – «Агропрогресс» и «Агротуризм».

Павел Носков подчеркнул, что Минсельхоз Пермского края будет принимать участие во всех возможных форматах предоставления мер поддержки; заявки на участие в новых видах господдержки уже направлены в Министерство сельского хозяйства России.

Где проконсультироваться?

Получить бесплатную консультационную помощь сельхозтоваропроизводители Прикамья могут в Центре компетенций сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Консультации оказываются на безвозмездной основе по различным вопросам сельского хозяйства: растениеводство, животноводство и ветеринария, бизнес-планирование, юридические вопросы, сельскохозяйственная кооперация.

Сайт центра: agroperm-ck.ru. Адрес: г. Пермь, бульвар Гагарина, д.10. Телефоны: 206-77-09, 206-80-99.