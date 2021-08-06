На бога надейся, а сам не плошай: cвященник из Пермского края задолжал государству 620 тысяч рублей

Полицейские наложили запрет на проодажу автомобилей священника. Фото: архив "КП"

На 82-летнего священнослужителя одного из монастырей Пермскорго края было зарегестрировано несколько машин, на которых систематически нарушались правила дорожного движения. Кто управлял автомобилями, доподлинно неизвестно, но так как все они принадлежали священнику, штрафы приходили ему. Однако оплачивать задолженность духовник не торопился, несмотря на неоднократные напоминания судебных приставов.

Всего на священника составли порядка 500 исполнительных производств, 300 из которых - за неоплату штрафов ГИБДД. На весь его автопрак полицейские наложили запрет на продажу и направили постановление в пенсионный фонд.

- Было установлено, что неплательщик сменил место жительства и находится в одном из монастырей Подмосковья. После получения данной информации в Пенсионный фонд РФ было направлено постановление об удержании долга из пенсионных выплат, - сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Как только священник увидел, что с его карточки начали списывать деньги, он перечислил всю оставшуюся сумму долга. После этого с его автомобилей сняли запреты и закрыли все исполнительные производства.

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