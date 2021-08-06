Антон Немкин: Люди должны получить качественную и доступную сотовую связь

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- В нашем поселке практически невозможно выйти в интернет, да и телефонные разговоры по сотовой связи не всегда отличаются качеством, - обратились жит ели поселка Мыс Чусовского района в региональную общественную приемную в Пермском крае.

После обращения Антон Немкин, активист Общероссийского народного фронта, инициатор создания «Цифровой долины Прикамья» встретился с жителями. На встрече присутствовал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

П- После обращений, поступивших от граждан с просьбой оказать содействие в обеспечении поселка сотовой связью, мы связались с региональным министерством информационного развития и связи, - рассказывает Антон Немкин.

Петр Шиловских сообщил местным жителям, что Мыс должен быть включен в федеральный проект по обеспечению связью «Устранение цифрового неравенства». Отметим, что на текущий момент в п. Мыс Чусовского ГО уже функционирует региональный провайдер, обеспечивший 48 домовладений интернетом. Также Петр Шиловских сообщил, что для выполнения звонков в телефонные сети доступная функция VoiceoverWiFi, существующая у ряда операторов.

- Поселок Мыс включен в федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках которого он будет обеспечен сотовой связью и мобильным интернетом в 2022 году. Вопрос поставлен на контроль. Также местным жителям доступен спутниковый интернет, - подчеркнул министр.

Кроме того, в ходе обращения в приёмную жители интересовались проведением высокоскоростного доступа к интернету поселковой школы. По словам Антона Немкина, нацпрограммой «Цифровая экономика РФ» предусмотрено, чтобы и образовательное учреждение, и другие социально значимые объекты населённого пункта получили доступ во «всемирную паутину» до конца текущего года.

- Также в ходе встречи мы с гражданами проговорили альтернативные варианты доступа в сеть. Местные жители воспользовались спутниковым интернетом, - сообщил эксперт. - Считаю, что нужно повышать доступность сотовой связи в поселке Мыс и в других аналогичных населенных пунктах. Люди должны получить качественную и доступную сотовую связь, - отметил эксперт.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских, в свою очередь, пообещал держать местные власти и жителей в курсе всех изменений.