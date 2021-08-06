День знаний может стать нерабочим для родителей первоклассников

По мнению психологов, присутствие хотя бы одного родителя или опекуна на празднике является важным фактором поддержки Фото: архив "КП"

В Перми предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников. Об этой инициативе рассказал координатор ЛДПР в Пермском крае Олег Постников на своей страничке в соцсетях. В этом году праздник приходится на среду.

Письмо с предложением было направлено губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Пермское ЛДПР в качестве аргументов за принятие такой меры называет желание родителей присутствовать на важнейшем празднике в жизни ребенка, разделить с ним радость Дня знаний.

«По мнению психологов, присутствие хотя бы одного родителя или опекуна на празднике является важным фактором поддержки. Сегодня это можно сделать лишь по воле работодателя, элементарно «отпросившись». Это искреннее желание порой становится основой для конфликтов на работе и даже в семье. Мы можем стать первым регионом, который сделает такой важный шаг для многих семей», – рассказал об инициативе Олег Постников.

Как считает лидер ЛДПР в Пермском крае, первым шагом может стать принятие нормативно-правового акта, закрепляющего за родителями право получить на 1 сентября выходной день в счет оплачиваемого отпуска. Уже в этом году первыми могут стать родители, находящиеся на государственной службе. В дальнейшем эта мера, по мнению Олега Постникова, должна быть перенесена на всех родителей и опекунов первоклассников.

В региональном отделении партии напоминают, что именно ЛДПР стали авторами инициативы о выходном 31 декабря, который в дальнейшем был закреплен нормативно-правовыми актами.

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Напомним, что 19 сентября в Пермском крае состоятся выборы в Законодательное собрание региона и ГосДуму РФ. В них будут участвовать "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия за Правду", "Родина", "Новые люди" и другие партии.