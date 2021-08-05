«Мандража нет. Есть спортивный азарт». На Паралимпиаде в Токио Пермский край представят восемь спортсменов

Александр и Сергей Легостаевы. Фото: семейный архив

В воскресенье, 8 августа, в Токио состоится закрытие Олимпиады-2021, а уже через две недели стартуют Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Кто едет от Пермского края

Пермский край представят сразу восемь спортсменов. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края, Александр Легостаев выступит в турнире по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В Токио он поедет вместе со своим папой и тренером Сергеем Легостаевым.

Галина Липатникова, Андрей Порошин и Евгений Торсунов будут бороться за награды в дисциплинах легкой атлетики в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены тренируются под руководством Татьяны Лодочниковой.

В спорте слепых Пермский край представят дзюдоистка Наталья Овчинникова, а также легкоатлеты Надежда Буркова, Федор Рудаков и его спортсмен-ведущий Владимир Мясников. На соревнования они отправятся вместе с наставником Еленой Поповой.

Путь в большой спорт начали с шахмат

Александру Легостаеву 34 года. Он мастер спорта международного класса, а в прошлом году получил звание заслуженного мастера спорта России.

Диагноз ДЦП будущему спортсмену врачи поставили, когда Саше не было и года. Его родители, Сергей и Светлана, боролись с недугом сына всеми силами и ресурсами, но, увы, медицина оказалась бессильной.

Тем не менее страшное заболевание не помешало Александру связать свою жизнь со спортом и достичь в нем успеха. И впереди у спортсмена важнейшее событие - Паралимпиада в Токио.

- В детстве сын занимался шахматами, тренер приходил к нам домой, - рассказывает отец спортсмена Сергей Легостаев. - К сожалению, его уже нет в живых, но именно он привил Саше любовь к шахматам и спорту в целом. Мы много занимались, выступали на турнирах и ездили на соревнования в составе сборной Пермского края.

Когда парню исполнилось 22 года, семья Легостаевых узнала о таком спорте, как бочча.

- Это было в 2010 году на чемпионате России по шахматам, - продолжает Александр. - Нам предложили приехать, попробовать, а в итоге с первых же соревнований мы уехали с кубком! И занятия шахматами очень помогли - мы научились продумывать свои тактические действия и ходы наперед.

«Сын командует, я бросаю»

- Сергей Владимирович, вы все время говорите: мы! Расскажите о своем тандеме с сыном?

- Я его ассистент, и мы выступаем в паре. По факту я его ведущий, как бывает, например, в лыжном спорте. У нас похожий принцип работы. Ребята-колясочники не все могут сами бросить мяч. Сын прицеливается и командует, а я настраиваю оборудование и ставлю мяч в рампу. Александр должен выпустить мяч сам.

- В каких соревнованиях международного уровня вы участвовали раньше?

- До пандемии проходило порядка трех - четырех международных соревнований в год. В 2017 году Саша стал чемпионом Европы, через год участвовал в чемпионате мира в Ливерпуле, где занял 5-е место. Немного не хватило до выхода в полуфинал. А в 2019 году перед пандемией Саша стал серебряным призером Чемпионата Европы.

«Тренировки в зале не заменят атмосферу соревнований»

- Как проходит подготовка к Паралимпиаде?

- Мы находимся на паралимпийской спортивной базе в городе Алексин, это между Москвой и Тулой. Тренируемся в составе сборной России, в день - по две 3 – 4-часовые тренировки.

- До Паралимпиады всего три недели, волнуетесь?

- Мандража совершенно нет - опыт есть. Вид спорта у нас игровой, поэтому многое решает психологический настрой. Трястись от страха и волнения точно не будем. Есть спортивное волнение, спортивный азарт - это естественная часть любого спорта.

Единственное, за время пандемии не было международной практики, борьбы. И никакие тренировки в зале не заменят атмосферу большого спорта.

Планы на оставшиеся дни громадные. Хочется много успеть и многое сделать. Мы потратили много лет, чтобы пробиться на Паралимпиаду, и понимаем, что являемся не первыми номерами в мировом рейтинге. Но «отсидеться в кустах» на таких соревнованиях - точно не наш девиз. Если дойдем до полуфинала, дальше нас просто не остановить.

СПРАВКА «КП»

Бочча - игра с мячом, похожая на керлинг. Только для того, чтобы играть в бочча, не нужен лед – сойдет ровная поверхность. Например, спортивный зал. Сегодня это один из самых быстро развивающихся видов спорта для людей с ограниченными возможностями. Здесь могут успешно выступать люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сначала в игру вводится основной мяч - джек-бол. Затем каждая из команд старается бросить мяч своего цвета так, чтобы он был ближе к основному мячу. Побеждает тот или та команда, чьи мячи по сумме очков окажутся ближе к джек-болу. Играть можно 1 на 1, 2 на 2 или 3 на 3.