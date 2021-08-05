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Общество5 августа 2021 16:05

В Пермском крае ввели новые ограничения из-за коронавируса

Власти перенесли Пермский марафон и запретили работать ТРК в выходные
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Также запрещено проводить водные экскурсии

Также запрещено проводить водные экскурсии

Фото: Василий Вахрин

Сегодня, 5 августа, на заседании оперативного штаба был принят ряд мер, направленных на снижение распространения коронавируса в Пермском крае.

В выходные дни запрещено работать торговым центрам общей площадью более 8000 квадратных метров и всем организациям, находящимся в них: кинотеатрам, фуд-кортам и общепитам. Исключения составляют продовольственные магазины. Запрет касается ТРК, расположенных в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском. Также запрещено проводить водные экскурсии, продолжительностью меньше 24 часов.

Оперштаб также поручил организаторам Пермского международного марафона перенести мероприятие на неопределенный срок.

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