Также запрещено проводить водные экскурсии Фото: Василий Вахрин

Сегодня, 5 августа, на заседании оперативного штаба был принят ряд мер, направленных на снижение распространения коронавируса в Пермском крае.

В выходные дни запрещено работать торговым центрам общей площадью более 8000 квадратных метров и всем организациям, находящимся в них: кинотеатрам, фуд-кортам и общепитам. Исключения составляют продовольственные магазины. Запрет касается ТРК, расположенных в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском. Также запрещено проводить водные экскурсии, продолжительностью меньше 24 часов.

Оперштаб также поручил организаторам Пермского международного марафона перенести мероприятие на неопределенный срок.