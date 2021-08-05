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Общество5 августа 2021 15:23

Выходные в Прикамье будут солнечными, но не жаркими

Погода обещает быть вполне комфортной
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Будет нежарко, но при желании позагорать все же удастся.

Будет нежарко, но при желании позагорать все же удастся.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К концу лета погода решила вернуться в нормальную уральскую колею. Тропический южный воздух перестанет овевать нас зноем. А замерзнуть в нежаркие дни не даст августовское солнце.

- В ближайшие несколько дней погоду у нас будет определять антициклон арктического происхождения - в Прикамье начнет поступать прохладный воздух, - объясняет инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Вплоть до воскресенья будут дуть северо-западные ветры, температура - от +20 до +23 градусов днем, до +13 - ночью.

Впрочем, для первой декады августа, отмечают метеорологи, погода будет в пределах нормы. При этом на улице будет вполне комфортно, а выходные дни обещают быть солнечными.

- В начале следующей недели прохладный и сухой антициклон сохранит свое влияние, - говорит Андрей Шихов. - Возвращения аномальной жары пока не предвидится, хотя в соседних южных и западных регионах по-прежнему сохранится жаркая погода.

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