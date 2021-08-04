«Только вместе мы победим». Специальный выпуск «Комсомольской правды», посвященный самым главным темам, волнующим сегодня каждого россиянина

От ситуации с коронавирусом и прививками до важных инициатив в других областях. Фото: архив "КП"

Читателей «Комсомольской правды» ждет специальный выпуск, посвященный самым главным темам, волнующим сегодня каждого россиянина: от ситуации с коронавирусом и прививками до важных инициатив в других областях. На наши вопросы отвечают министры обороны, иностранных дел и здравоохранения, руководитель Роспотребнадзора, известные врачи, звезды и служители церкви.

О ковиде и нашей совместной борьбе с ним

Президент России Владимир Путин: «Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина - это показывает практика уже миллионного применения - самая надежная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия. Ситуация в экономике и социальной сфере очень важна, но это не главное. Главное – здоровье».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Люди осознают, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и близких».

Министр иностранных дел Сергей Лавров: «Эгоистическое поведение некоторых западных партнеров нам чуждо. Там, где речь о здоровье и жизни людей, - нет места политике!»

Министр обороны Сергей Шойгу: «Действуем по армейскому принципу - делай, как я!»

Врач Денис Проценко: «У молодых ковид стал протекать очень тяжело».

Тихон, митрополит Псковский и Порховский: «Еще в 90-е страшилок о вакцинации стало хоть отбавляй».

Звезды о ковиде: «Было тяжело. Больше не хочу!»

Там, где трудно:

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стала ответом на новую реальность и душевным порывом на запрос общества о помощи, который остается актуальным до сих пор.

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Герои нашего времени: поддержим российских спортсменов!

Важные инициативы: В регионах открываются ярмарки, где сезонные овощи можно купить дешевле, чем в торговых сетях. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и Правительства РФ обеспечить прямой доступ отечественных сельхозпроизводителей на ярмарки и рынки.

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