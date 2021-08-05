Театры Прикамья съездили в гастрольные туры по краю

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство культуры Пермского края регулярно оказывает поддержку музеям, театрам, детским муниципальным школам искусств.

Однако первоочередная задача министерства культуры – способствовать развитию культурных институций, обретению ими новых навыков, в том числе навыков проектной деятельности, поддерживать действительно достойные проекты. По этой причине в основе программ финансирования лежат конкурные процедуры.

Цель конкурса – поддержка гастрольной деятельности профессиональных театров всех форм собственности, укрепление культурных связей между Пермским краем, другими регионами Российской Федерации и зарубежными странами.

В номинации «Проекты, направленные на поддержку гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Пермского края» в 2021 году победителями стали 9 заявок. О гастролях, которые уже прошли этим летом рассказали несколько пермских театров.

Так, впервые на гастроли по Пермскому краю отправилась театральная мастерская «Страна Туки-Луки» со спектаклем «Люди и птицы». В июле театр кукол выезжал в Чердынский городской округ и Частинский муниципальный район. О своих впечатлениях в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Пермь рассказали актеры Алексей Миронов и Ярослав Колчанов.

Рассказывает Ярослав Колчанов: «Я очень давно хотел съездить на гастроли по Пермскому краю. У нас театр молодой и ранее практика существовала, когда театры Перми всегда ездили в села и деревни. Потом на какое-то время это прекратилось, сейчас эти грантовые истории позволяют реализовать наши мечты. Была мечта съездить туда, где дети не видели никогда театра кукол, куда никто не заезжает. Нашли такое место – село Пентег, Чердынский район. Нам повезло с погодой. Мы играли прямо на полянке. Когда приехали в село утром, тишина…Полянка пустая, улицы пустые. Видно, что даже не все дома заселены. Начинаем монтировать сцену, делаем это быстро, и к назначенному времени с разных мест тянутся и дети и родители. Пришли вовремя, собралось много людей.

Мы очень довольны поездкой и большое спасибо минкульту Пермсокго края и пермскому Дому творчества «Губерния», с которыми мы ездили вместе. Они нам помогли с выбором мест. У них есть специальный автоклуб, большой автомобиль-сцена, у которого поднимается крыша, опускается сцена. Все продумано».

Пермский театр «Новая драма» выбрал для показов спектаклей город Кудымкар. Как рассказала в эфире худрук театра Марина Оленева были показаны спектакли «Летели качели», «От шабаша до шабаша», «Пленные духи».

« В Кудымкаре нас давно ждали и звали, но выехать туда самостоятельно это очень дорого и нет такой возможности у театра. Поэтому благодарим минкульт за оказанную поддержку. Мы привезли два спектакля по современной драматургии и зритель с интересом смотрел. Для нас новый опыт - два спекталя в день, новый зритель, не как в Перми, отличается. Встречали нас прекрасно, помогали нам и работники театра, и актеры и директор. Мы чувствовали настоящую поддержку.

Актеры были разного возраста и разный состав. Гастроли в Кудымкар у нас были первые, до этого тоже ездили по грантам минкульта. Что касается минкульта, все актеры театра «Новая драма» очень благодарны им. Они нам предоставили все необходимые средства для этой поездки и все было вовремя сделано, все деньги были вовремя нам присланы. Мы давно собирались съездить в Кудымкар, нас приглашали, но это достаточно дорогое удовольствие и поэтому без гранта мы бы съездить туда не смогли. Минкульт позволил нам такую интересную поездку совершить и Кудымкар который нас очень ждал и хотел увидеть тоже смогли увидеть наши спектакли. То есть у всех у нас был взаимный интерес».

По деревням и селам в это лето ездил и березниковский «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи». Гастрольный тур познакомил с театральным искусством детей из поселков северной части Пермского края. Дети смогли не только посмотреть красивый спектакль, но и познакомиться с артистами, увидеть в живую их профессиональную игру на сцене. Во время спектакля будут задействованы все необходимые специальные эффекты и средства: качественное светозвуковое оформление, мобильные декорации, красивые костюмы. Подробности в эфире рассказала Елена Вебзева.

«Мы ездим каждый год на гастроли по Пермскому краю – Соликамский, Чердынский, Вишерский район и всегда нам помогает при этом министерство культуры, «Центр по реализации проектов».Этот проект помогает выехать в дальние районы. Всегда ездим с детскими постановками в дальние поселки, где есть хоть маленький, но клуб. В Красновишерском районе есть поселок Верхняя Язьва и туда собирают специальными автобусами со всех деревень народ, родителей и детей привозят автобусами. Вы знаете это великое счастье нам видеть малышей, которые радуются нашему приезду. Однажды, наблюдали, как по бездорожью шли дети в резиновых сапожках, а на палочке несли туфельки. Это действительно реальность. Я впервые видела такое!

Мы возили нынче спектакль «Братец Лис и братец Кролик», выбираем такой репертуар, чтобы было интересно всем нашим зрителям и деткам помладше и постарше.

Такой проект нужен не только самому театру, а в первую очередь и зрителям. Спасибо большое министерству, что с их помощью нам удается гастролировать. Участвуем и в федеральном проекте «Культура малой Родине». Самому муниципалитету очень сложно содержать театры. В Березниках два театра: взрослый и для молодежной аудитории, и конечно, все эти проекты крайне необходимы. Большое спасибо за такие проекты, они действительно нам помогают».

Благодаря данному конкурсу за последние 7 лет с помощью грантов Минкульта Пермского края состоялись гастроли 157 творческих коллективов, показаны 896 спектаклей,зрителями стали 758 тысяч человек.