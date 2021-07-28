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"Бизнес-новости": Пермь28 июля 2021 8:00

МФЦ Пермского края начали оказывать новые услуги

Ежемесячную выплату на третьего ребенка теперь можно оформить в многофункциональном центре
Ксения ОГАРЕВА
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Все филиалы МФЦ Пермского края перешли на режим работы по предварительной записи.

Все филиалы МФЦ Пермского края перешли на режим работы по предварительной записи.

Получить услуги в сфере социальной защиты и не тратить при этом времяв очередях жителям Пермского края помогают многофункциональные центры. И их возможности постоянно расширяются.

С 26 июля центры «Мои документы» приступили к оказанию девяти новых услуг в сфере социальной защиты населения. В том числе в МФЦ начали принимать заявления на ежемесячную выплату нуждающимся семьям в случае рождения в 2019-2021 годах третьего или последующих детей. Ранее данную услугу можно было получить только через территориальные отделения соцзащиты. Теперь же оформить пособие можно в любом региональном МФЦ.

Особенно это удобно для жителей отдаленных территорий Прикамья, которым теперь не надо отправляться в райцентр, чтобы подать заявление. Отделения МФЦ располагаются во всех муниципальных образованиях, на сегодняшний день в Прикамье создано 270 отделений «Мои Документы». Отметим, что ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что жители регионадолжны получать в офисах МФЦ комплексный пакет социальных услуг, что позволит обеспечить большую доступность мер социальной поддержки.

Какие еще услуги появились в МФЦ

В многофункциональных центрах начали принимать посетителей по следующим услугам Министерства социального развития Пермского края:

- Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, могут обратиться в МФЦ за назначением компенсации для приобретения продовольственных товаров.

- Опекуны детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут подать заявление на предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь либо обратиться за выплатой компенсации в случае самостоятельного приобретения путевки.

- Лица, реабилитированные в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», могут подать заявления на назначение денежной компенсации.

- Лица, удостоенные звания «Ветеран труда Пермского края», - на получение ежегодной денежной выплаты на оздоровление.

- Инвалиды и родителиребенка-инвалидамогут оформить документы о признании человека нуждающимся в реабилитационных услугах в условиях дневного и временного пребывания с использованием сертификата на реабилитацию.

- В последние годы в МФЦ происходит постепенноеувеличение видов оказываемых услуг Министерства социального развития, - рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ». - Сейчас в региональных центрах «Мои Документы» уже предоставляется 84 социальные услуги. В этом году мы планируем подключить еще порядка 15 услуг. До конца 2022 года в МФЦ будет организован прием документов практически по всемвидам услуг Министерства соцразвития.

Все сервисы - в одном окне

По итогам первого полугодия, услуги, связанные с мерами социальной поддержки, вошли в ТОП наиболее востребованных сервисов, предоставляемых по принципу «одного окна». Количество таких запросов в пермских МФЦ составило свыше 197,9 тысячи пакетов.

- Услуги социальной сферы пользуются большим спросом у жителей Прикамья и входят в число наиболее популярных запросов среди посетителей МФЦ, - отметилминистр социального развития Пермского края Павел Фокин. - Высокий уровень качества обслуживания жителей, простота и удобство процедур при обращении за государственными услугами в сфере социальной защиты населения - основа взаимодействия с отделениями «Мои Документы».

Чаще всего жители Прикамья обращаются в многофункциональные центры с заявлениями на получение ежемесячных пособий на детей. С начала года уже принято почти 40 тысяч пакетов документов, в 2020 году за аналогичный периодтаких обращений было всего 17 тысяч.

ВАЖНО!

По решению оперативного штаба с 19 июля все филиалы МФЦ Пермского края перешли на режим работы по предварительной записи. Записаться на прием, можно обратившись в контактный центр по тел.8 800 23 43 275, на официальном сайте учреждения (mfc-perm.ru) или через мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн» (mfc-d.com/app).

БИЗНЕС-ПРЕСС