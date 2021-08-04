Коронавирус в Перми, последние новости на 5 августа 2021 года: в регион привезли почти 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Число новых заболевших в Пермском каре ежедневно растет. Фото: permkrai

В Пермский край поставили 17 800 комплектов однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19. Ее доставят в поликлиники и частные медорганизации региона, которые участвуют в вакцинации. По информации минздрава, «Спутник Лайт» рекомендует делать людям от 18 до 60 лет, которые уже переболели коронавирусом. Также он подойдет для повторной вакцинации (ревакцинации). Прививку можно сделать не раньше чем через полгода после болезни или прохождения первого курса вакцинации.

Тем временем число новых заболевших в Пермском каре ежедневно растет. За прошедшие сутки в регионе побил очередной антирекорд по числу заболевших. В регионе выявлено 472 новых случая COVID-19.

46 человек лечатся в больницах, а 426 – на дому под наблюдением врачей. В числе новых зараженных 179 пациентов мужского пола, 293 – женского. Среди них 82 ребенка. Общее число инфицированных в крае за всю пандемию достигло 74 932, - сообщают в опершабе.

По информации сайта Стопкоронавирус.рф — Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса - в регионе действуют следующие ограничения:

- Введен масочный режим;

- Запрет работы заведений общепита ночью с 01.00 до 6.00, за исключением на вынос и доставку;

При проведении массовых мероприятий существуют ограничения по количеству участников в зависимости от формата проведения, наличие теста ПЦР или справки является обязательным условием;

- Разрешенная заполняемость концертных залов кинотеатров, театров, филармонии, домов культуры, цирка — 50%;

- Массовые физкультурные мероприятия для граждан запрещены.

- До участия в активном и экологическом туризме (сплавы по рекам и т.п.) допускаются только граждане с тестом ПЦР или справкой;

- Введен масочный режим в общественном транспорте;

- МФЦ предоставляют услуги по предварительной записи, продолжая оказывать их в дистанционном и выездном формате;

- Введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.