«Галамарт» подсказывает, как получить скидку 40% на школьные товары. Фото: пресс-служба «Галамарт».

Подготовка к школе – дело серьезное: рюкзаки, канцтовары, аксессуары для творчества, письменные принадлежности –сколько всего нужно купить. Народный магазин «Галамарт» позаботился об этом заранее: спешите узнать, как получить скидку 40% на любые канцтовары из огромного ассортимента магазина!

Очень просто, в инструкции всего три шага:

- С 5 по 25 августа покупайте любую канцелярию на сумму от 500 рублей, и на кассе вам выдадут купон на скидку -20%;

- С 6 по 15 сентября покупайте канцелярию на любую сумму со скидкой 20% по купону и получайте новый купон на 40%;

- И финал истории: с 16 по 30 сентября покупайте канцелярию уже со скидкой -40% по купону!

Фото: пресс-служба «Галамарт».

В конце концов, в сентябре покупки не прекращаются: постоянно оказывается, что школьникам надо что-то докупить. А со скидкой 40% это делать значительно приятнее!

Что приобрести пестрые и однотонные рюкзаки (есть и с USB-выходами), ароматизированные блокноты, ручки с подсветкой и меховыми держателями, ластики в виде единорогов и многое другое. Хиты «Галамарта» - серия «Забавная канцелярия» и канцелярия высокого класса качества серии ALPHA.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

А еще – общие тетради, карандаши, ручки, фломастеры, пеналы и скетчбуки… Абсолютно все, что может понадобиться школьнику! Чтобы ничего не забыть, сверяйтесь с тематическим разделом «СуперШкола от «Галамарта».

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция действует с 5 августа по 30 сентября 2021 г. в розничных магазинах «Галамарт».