Пермский врач олимпийской сборной по баскетболу: «Моя задача была - подготовить ребят к игре»

Игорь Дьяконов

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала на XXX Олимпийских играх в Токио серебряные медали. В состав «серебряной» команды вошел баскетболист из Пермского края - Александр Зуев, уроженец Березников. Также в числе игроков сборной были Станислав Шаров из Калининградской области, Кирилл Писклов из Челябинска, Илья Карпенков из Минеральных Вод.

А спортивным врачом сборной стал врач отделения спортивной медицины Пермского врачебно-физкультурного диспансера Игорь Дьяконов.

Выпускник кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины Пермского медуниверситета Игорь Дьяконов работал с пермскими командами «Урал-Грейт» и «Молот».

- Затем Игоря Владимировича пригласили на работу в ФМБА, где он готовил различные сборные команды, а в дальнейшем был закреплен за Российской федерацией баскетбола и накануне Олимпийских игр был выбран для подготовки российских баскетболистов, - сообщили в Минздраве Пермского края.

Как рассказал Игорь Дьяконов, в работу спортивного врача входит обследование спортсменов, назначение спортивного питания, медикаментов для адаптации и акклиматизации при перелетах и резкой смене часовых поясов.

- Непосредственно во время тренировок и игр необходима реабилитация, устранение последствий неизбежных микротравм, быстрое восстановление для нового тайма, - объяснил Игорь Дьяконов. - Для этого я применяю целый арсенал средств и техник - это прессотерапия, аппарат для криотерапии game-ready, электростимуляторы, ударно-волновая терапия, магнитотерапия, мануальная терапия и конечно, массаж для обезболивающего, противовоспалительного и восстановительного эффекта.

Чтобы успешно помогать спортсменам, Игорь Дьяконов прошел все необходимые специализации - от неврологии до мануальной терапии.

- Все же играл не я и моя заслуга здесь небольшая, - настаивает доктор. - Моя задача была подготовить ребят к игре, адаптировать, сберечь от перегрузок, где-то побеседовать и придать уверенности, я рад, что все сложилось удачно, и мы вернулись на родину призерами!