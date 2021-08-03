Выгоден ли безлимитный проездной? Пермякам предлагают проголосовать за изменения тарифного меню для общественного транспорта

Проездные, на которых можно самостоятельно выбрать тариф, в Перми появились в феврале прошлого года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На портале «Управляем вместе» запустили опрос «Развиваем тарифное меню вместе!». До 15 августа пермяки смогут проголосовать за изменения в тарифное меню, которые, на их взгляд, сделают его более удобными выгодным. Горожанам предлагают рассказать о частоте поездок на общественном транспорте и использовании пересадок, а также о том, при каких условиях они готовы покупать проездные и какие.

«Сейчас безлимитный проездной выгодно приобретать, если совершаешь более 85 поездок в месяц. При каком количестве поездок в месяц, вам было бы выгодно приобрести безлимитный проездной?» - так звучит один из вопросов.

По итогам опроса специалисты рассмотрят возможность внесения изменений в действующее тарифное меню Перми.

Проголосовать можно на портале «Управляем вместе» vmeste.permkrai.ru. Также все желающие могут присылать свои предложения и пожелания на электронную почту городского департамента транспорта: dt@gorodperm.ru.

Напомним, впервые проездные, на которых можно самостоятельно выбрать один из существующих тарифов, в Перми появились в феврале прошлого года. Самым популярным за это время у пермяков стал безлимитный проездной на месяц, а вот безлимит на квартал спросом вовсе не пользуется.