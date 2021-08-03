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Общество3 августа 2021 14:27

Расставание с «Семьей»: местный пермский ритейлер уходит в историю

Что сохранит «Лента» от проектов торговой сети
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я на всякий случай загрузила холодильник оливковым маслом из «Семьи», - говорит знакомая.

- А я пополнил запасы «правильного вина», - вторит другой.

- У меня знакомый фотограф сделал снимок «семейного человечка» на здании гипермаркета, - рассказывает в очереди перед кассой девушка. - Говорит, что для истории.

УФАС одобрило сделку по продаже местной торговой сети «СемьЯ» федеральной компании «Лента». Так что последний региональный ритейлер станет историей, о которой, возможно, будут ностальгически рассказывать краеведы.

Действительно, местная торговая сеть с названием «СемьЯ» за два десятка лет стала чуть ли не брендом Перми. И вот теперь - уходит в прошлое.

- А где мы теперь будем покупать сыр прямо из Европы, итальянские макароны, фирменный «семейный» хлеб? - сокрушаются пользователи соцсетей.

Мы решили выяснить - сохранится ли что-то от «Семьи»?

Семья в "Семье".

Семья в "Семье".

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Хорошо иметь «Семью» в каждом районе!»

- Я тогда работал в команде рекламной группы «Озон», - вспоминает пермский ресторатор Олег Ощепков. - Мы начали общаться с Олегом Чиркуновым на предмет того, что нужно что-то делать с тем большим количеством магазинов, собственником которых стал «ЭКС». Мы же помним, как в то время выглядел типичный советский продуктовый магазин, нужно было от этого уходить. Мы предложили сделать сеть с единым названием, графическим стилем, функциональным дизайном и системой работы.

Само название - «СемьЯ», что и говорить, оказалось удачным. Хотя одно время пермяки посмеивались над слоганом: «Хорошо иметь «Семью» в каждом районе!»

То, что «СемьЯ» сделала за 20 лет, действительно - прорыв для региональной сети.

То, что «СемьЯ» сделала за 20 лет, действительно - прорыв для региональной сети.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы понимали, что основной тип продуктовых покупок - семейный, это ключевой сегмент потребителей, - говорит Олег Ощепков. - Но название «Семейный» уже было запатентовано. Поэтому и придумали: «СемьЯ».

Не обошлось и без курьезов.

- Потребовалось около года, чтобы «эксы» приняли это решение, - рассказал Олег Ощепков. - Один из близких к их команде политиков высказывал опасение, не будет ли название «СемьЯ» ассоциироваться с тем, как тогда называли окружение президента Ельцина. Пришлось убеждать, что вряд ли есть такая опасность. Я до сих пор считаю, что наименование «СемьЯ» куда более сильное, чем названия многих федеральных сетей, его потенциал кратно выше.

Захотят ли использовать этот потенциал новые собственники торговой сети?

- Гипермаркет и супермаркеты внутри станут «Лентой», а вот сам логотип «СемьЯ» на некоторых зданиях, возможно, останется, - говорит Олег Ощепков.

Это подтверждают и в самой торговой сети.

- Объекты недвижимости группы ЭКС не входят в состав сделки с «Лентой», объяснила руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» Елена Жданова. - Это означает, что ТРК в Перми и Уфе, универсамы в Перми и Березниках продолжат работать под брендом «СемьЯ».

То есть человечек с семерками продолжит украшать здания гипермаркета на улице Революции и универсама на Борчанинова.

Правильное вино обещают сохранить.

Правильное вино обещают сохранить.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В «Семье» обещают, что еще удивят покупателей

А что будет внутри супермаркетов? Как быстро они превратятся в «Ленту»? И что в них останется от «Семьи»?

- Вопрос приведения матрицы купленных магазинов к той, которая является обычной для «Ленты», не быстрый, потому что есть остатки продукции, действующие договоры, - предполагает вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова.

В итоге таблички с брендом «Ленты» в супермаркетах могут появиться только осенью. А насколько изменится ассортимент на прилавках?

Пост топ-менеджера «Ленты» в Прикамье может занять нынешний директор по инвестициям и развитию ООО «Семья Ритейл» Ксения Новикова, которая сопровождала сделку. Она обещает, что постараются сохранить лучшие наработки «Семьи».

УФАС одобрило сделку по продаже местной торговой сети «СемьЯ»

УФАС одобрило сделку по продаже местной торговой сети «СемьЯ»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но насколько такие обещания осуществимы?- То, что «СемьЯ» сделала за эти неполные 20 лет, действительно - прорыв для региональной сети, - говорит Ксения Новикова. - Это проекты «Прямые поставки» и «Правильное вино», фабрика-кухня «Киты еды», уникальная открытая кухня, которая расположилась прямо посреди торгового зала. Сейчас мы работаем над тем, чтобы совместить то лучшее, что привнесла сеть «СемьЯ» в пермский ритейл, с успешными практиками «Ленты». Вместе мы еще сможем удивить и порадовать нашего покупателя.

- Насколько я знаю, в сделку вошли все внутренние проекты компании, - говорит Олег Ощепков. - Вроде бы коллеги из «Ленты» очень заинтересовались проектом «Правильное вино» и у них есть даже намерения попытаться превратить это в федеральный бренд. Что касается прямых поставок, здесь, наверное, немного сложнее. Для региональной сети это был интересный ход. Но федеральный ритейлер «Лента» и так позиционирует себя как поставщик продукции напрямую от производителей.

- По моим данным, сейчас ведутся переговоры, которые касаются сохранения некоторых наработок «Семьи», - подтвердила Елена Гилязова. - Но пока сложно сказать, что именно останется.

Что выбрать?

Что выбрать?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С местными производителями постараются договориться осенью

Не исчезнут ли из магазинов сети продукты пермского производства?

- В «Ленте» достаточно лояльно относятся к местным сельхозпроизводителям, - успокаивает Елена Гилязова. - Но у «Семьи» были поставщики, которые не были представлены в этой федеральной сети. Я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, все-таки в сентябре, когда процесс по передаче сети будет близок к завершению, мы проведем с руководством «Ленты» закупочную сессию в рамках краевого проекта «Покупай пермское!» Прежде всего, с теми поставщиками, которые были у «Семьи». Хотя понятно, что уход с рынка большой торговой сети - это в любом случае определенное ограничение выбора и для покупателей, и для поставщиков продукции.

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