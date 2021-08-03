Расставание с «Семьей»: местный пермский ритейлер уходит в историю

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я на всякий случай загрузила холодильник оливковым маслом из «Семьи», - говорит знакомая.

- А я пополнил запасы «правильного вина», - вторит другой.

- У меня знакомый фотограф сделал снимок «семейного человечка» на здании гипермаркета, - рассказывает в очереди перед кассой девушка. - Говорит, что для истории.

УФАС одобрило сделку по продаже местной торговой сети «СемьЯ» федеральной компании «Лента». Так что последний региональный ритейлер станет историей, о которой, возможно, будут ностальгически рассказывать краеведы.

Действительно, местная торговая сеть с названием «СемьЯ» за два десятка лет стала чуть ли не брендом Перми. И вот теперь - уходит в прошлое.

- А где мы теперь будем покупать сыр прямо из Европы, итальянские макароны, фирменный «семейный» хлеб? - сокрушаются пользователи соцсетей.

Мы решили выяснить - сохранится ли что-то от «Семьи»?

Семья в "Семье". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Хорошо иметь «Семью» в каждом районе!»

- Я тогда работал в команде рекламной группы «Озон», - вспоминает пермский ресторатор Олег Ощепков. - Мы начали общаться с Олегом Чиркуновым на предмет того, что нужно что-то делать с тем большим количеством магазинов, собственником которых стал «ЭКС». Мы же помним, как в то время выглядел типичный советский продуктовый магазин, нужно было от этого уходить. Мы предложили сделать сеть с единым названием, графическим стилем, функциональным дизайном и системой работы.

Само название - «СемьЯ», что и говорить, оказалось удачным. Хотя одно время пермяки посмеивались над слоганом: «Хорошо иметь «Семью» в каждом районе!»

То, что «СемьЯ» сделала за 20 лет, действительно - прорыв для региональной сети. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы понимали, что основной тип продуктовых покупок - семейный, это ключевой сегмент потребителей, - говорит Олег Ощепков. - Но название «Семейный» уже было запатентовано. Поэтому и придумали: «СемьЯ».

Не обошлось и без курьезов.

- Потребовалось около года, чтобы «эксы» приняли это решение, - рассказал Олег Ощепков. - Один из близких к их команде политиков высказывал опасение, не будет ли название «СемьЯ» ассоциироваться с тем, как тогда называли окружение президента Ельцина. Пришлось убеждать, что вряд ли есть такая опасность. Я до сих пор считаю, что наименование «СемьЯ» куда более сильное, чем названия многих федеральных сетей, его потенциал кратно выше.

Захотят ли использовать этот потенциал новые собственники торговой сети?

- Гипермаркет и супермаркеты внутри станут «Лентой», а вот сам логотип «СемьЯ» на некоторых зданиях, возможно, останется, - говорит Олег Ощепков.

Это подтверждают и в самой торговой сети.

- Объекты недвижимости группы ЭКС не входят в состав сделки с «Лентой», объяснила руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» Елена Жданова. - Это означает, что ТРК в Перми и Уфе, универсамы в Перми и Березниках продолжат работать под брендом «СемьЯ».

То есть человечек с семерками продолжит украшать здания гипермаркета на улице Революции и универсама на Борчанинова.

Правильное вино обещают сохранить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В «Семье» обещают, что еще удивят покупателей

А что будет внутри супермаркетов? Как быстро они превратятся в «Ленту»? И что в них останется от «Семьи»?

- Вопрос приведения матрицы купленных магазинов к той, которая является обычной для «Ленты», не быстрый, потому что есть остатки продукции, действующие договоры, - предполагает вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова.

В итоге таблички с брендом «Ленты» в супермаркетах могут появиться только осенью. А насколько изменится ассортимент на прилавках?

Пост топ-менеджера «Ленты» в Прикамье может занять нынешний директор по инвестициям и развитию ООО «Семья Ритейл» Ксения Новикова, которая сопровождала сделку. Она обещает, что постараются сохранить лучшие наработки «Семьи».

УФАС одобрило сделку по продаже местной торговой сети «СемьЯ» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но насколько такие обещания осуществимы?- То, что «СемьЯ» сделала за эти неполные 20 лет, действительно - прорыв для региональной сети, - говорит Ксения Новикова. - Это проекты «Прямые поставки» и «Правильное вино», фабрика-кухня «Киты еды», уникальная открытая кухня, которая расположилась прямо посреди торгового зала. Сейчас мы работаем над тем, чтобы совместить то лучшее, что привнесла сеть «СемьЯ» в пермский ритейл, с успешными практиками «Ленты». Вместе мы еще сможем удивить и порадовать нашего покупателя.

- Насколько я знаю, в сделку вошли все внутренние проекты компании, - говорит Олег Ощепков. - Вроде бы коллеги из «Ленты» очень заинтересовались проектом «Правильное вино» и у них есть даже намерения попытаться превратить это в федеральный бренд. Что касается прямых поставок, здесь, наверное, немного сложнее. Для региональной сети это был интересный ход. Но федеральный ритейлер «Лента» и так позиционирует себя как поставщик продукции напрямую от производителей.

- По моим данным, сейчас ведутся переговоры, которые касаются сохранения некоторых наработок «Семьи», - подтвердила Елена Гилязова. - Но пока сложно сказать, что именно останется.

Что выбрать? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С местными производителями постараются договориться осенью

Не исчезнут ли из магазинов сети продукты пермского производства?

- В «Ленте» достаточно лояльно относятся к местным сельхозпроизводителям, - успокаивает Елена Гилязова. - Но у «Семьи» были поставщики, которые не были представлены в этой федеральной сети. Я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, все-таки в сентябре, когда процесс по передаче сети будет близок к завершению, мы проведем с руководством «Ленты» закупочную сессию в рамках краевого проекта «Покупай пермское!» Прежде всего, с теми поставщиками, которые были у «Семьи». Хотя понятно, что уход с рынка большой торговой сети - это в любом случае определенное ограничение выбора и для покупателей, и для поставщиков продукции.