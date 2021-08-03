В Прикамье началась сельскохозяйственная микроперепись

Нас тоже перепишут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 1 августа, в Пермском крае, как и в других регионах России, стартовала сельскохозяйственная микроперепись.

Представители Росстата и Минсельхоза страны в ходе онлайн-конференции объяснили, для чего она нужна.

- Ситуация в агропромышленном комплексе меняется динамично, и недостаточно проводить полные статистические исследование раз в 10 лет, - отметил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. – Нельзя основывать меры поддержки и судить о перспективах развития сельского хозяйства по неточным данным.

Об этом же говорилось и на брифинге в краевом подразделении Росстата.

- Микроперепись позволит получить информацию, которой нет в обычной статистической отчетности, - подчеркнули в краевом Минсельхозе. - Она важна для оценки текущего состояния агропромышленного комплекса и для выработки дальнейшей стратегии развития сельского хозяйства региона, а также мер поддержки сельхозпроизводителей.

К работе в Пермском крае уже приступили 639 переписчиков. В течение месяца, без выходных и праздничных дней они будут собирать статданные в садоводческих некоммерческих товариществах и личных подсобных хозяйствах. Руководители крупных сельхозорганизаций, а также фермеры должны будут заполнить анкеты микропереписи самостоятельно.

- Выделены четыре категории сельхозтоваропроизводителей, - объяснил руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю Владимир Белянин. – В микропереписи в Прикамье будут участвовать 330 сельскохозяйственных организаций и 1,5 тысяч крестьянских фермерских хозяйств – они заполнят необходимые формы статисследования сами. Будет также охвачено около 2000 садоводческих некоммерческих товариществ - для сбора сведений в них переписчики будут общаться только с председателями. Также переписчики придут более, чем в 300 тысяч личных подсобных хозяйств региона.

При этом участникам переписи гарантируется конфиденциальность. Переписчики не будут интересоваться именами и паспортными данными. Вопросы будут касаться размеров земельных участков, численности работников, количестве скота и птиц, а также других сторон сельскохозяйственной деятельности.

В Пермьстате подчеркнули, что все переписчики прошли специальную подготовку, в ходе которой они обучались заполнению переписных листов, в том числе, с помощью планшетных компьютеров. Особое внимание при этом уделялось этике проведения опросов.