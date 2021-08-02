Коронавирус в Перми, последние новости на 3 августа 2021 года: за сутки скончались 30 пациентов с коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае - 73 992. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, коронавирус за сутки в Пермском крае выявили у 466 жителей за сутки. Роспотребнадзор сообщает, что 59 человек были госпитализированы, 407 – лечатся амбулаторно на дому. Среди заболевших 63 ребенка, 146 заболевших в возрасте от 30 до 49 лет. Всего на лечении в больницах сейчас остаются - 3156 человек, 93 их низ подключены к аппаратам ИВЛ.

Еще более пугающим оказалось число смертельных случаев за сутки - 30. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае - 73 992.

Инфографика: оперштаб.

Инфекцию выявили в 18 территориях за сутки. В числе лидеров оказались Кишертский и Суксунский районы. Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 282. На втором месте – Пермский муниципальный район - 62 заболевших. На третьем месте – две территории, в которых по 16 случаев - Кишертский муниципальный округ и Суксунский городской округ.

В Березовском - 14 жителей с коронавирусом, в Кунгуре – 12, в Кудымкаре – 11. По 8 заболевших в Кудымкарском муниципальном округе и Нытвенском городском округе. В Краснокамском городском округе - 7 человек с ковидом. В Березниках, Кунгурском муниципальном районе, в Сивинском муниципальном округе коронавирусом заболели по 6 человек.

В Верещагинском городском округе – 4 случая. В Ильинском и Соликамском городских округах по 3 заболевших COVID-19.

По одному случаю выявлено в двух территориях Пермского края - это Ординский муниципальный округ и Чернушинский городской округ.