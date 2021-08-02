Дети дарят один букет от всего класса, а сэкономленные деньги пожертвуют на чудеса для тяжелобольных ребят. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим»

- Пермяки превратили «Цветы жизни» в самую массовую акцию помощи детям в крае, - говорит соучредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. - Ежегодно в ней участвуют больше 20 тысяч школьников, их родители и учителя.

В этом году благотворительная акция пройдет в Перми уже в четвертый раз. Вместо большого количества цветов дети дарят своему педагогу большой букет от всего класса. А сэкономленные деньги переводят в помощь тяжелобольным детям - подопечным фонда «Дедморозим».

- Вместе нам удается на многие месяцы стать реальной поддержкой для ребят с тяжелыми заболеваниями и их семей, - продолжает Дмитрий Жебелев. - Чтобы эти дети не испытывали боли, не голодали, не задыхались и могли жить рядом с близкими, а не в больнице. Благодаря такой поддержке, например, маленькая Ирина Метляева сменила палату интенсивной терапии на дом, и теперь, вместо круглосуточного лежания на реанимационной койке, может купаться в бассейне на даче с мамой и папой.

Многие подопечные «Дедморозим» не могут самостоятельно дышать, кому-то необходима медицинская техника. На собранные средства можно будет помочь десяткам детей - оплатить работу специалистов, которые настраивают оборудование и обучают родителей им пользоваться, приобрести запас расходных материалов.

- Я считаю важным рассказывать нашим детям, что есть ребята, которым требуется помощь, - говорит педагог из школы «Петролеум +». Олеся Мокрушина. - Мы говорим об этом в День знаний, проводим классные часы уже после акции, когда на почту приходят отчеты: вместе смотрим видео, презентации, чтобы дети видели за своими поступками реальный результат, кому и как смогли помочь.

Как рассказали в «Дедморозим», участие в акции добровольное. Регистрация открыта на сайте dedmorozim.ru в разделе «Цветы жизни». Заявки на участие принимают до 31 августа, а все уточняющие вопросы можно задать по телефону 270-08-70.