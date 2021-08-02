15 ярких моментов с праздника ВДВ в Перми

Мы - десантники! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый год в начале августа улицы городов пестрят тельняшками и голубыми беретами. С 2006 года в стране отмечают День Воздушно-десантных войск. Они были созданы ровно 91 год назад: 2 августа 1930 года под Воронежем впервые совершили прыжки 12 парашютистов-десантников.

С тех пор их число росло. Сегодня с утра пермские вэдэвэшники с детьми и женами стали подтягиваться к памятнику «Разорванное братство» на бульваре Советской Армии на улице Сибирской.

- За ВДВ! – скандировали они.

Такой же слоган был написан и на знаменах, которые они несли.

- Я тоже буду десантником, как папа! – пообещал мальчик в вэдэвэшной форме.

Было время, когда перед этим праздником в Перми закрывали рынки и винные магазины, отключали фонтаны. Некоторые ограничения сохранились с тех пор, что вызывает недоумение и недовольство десантников.

- А как же еще воспитывать патриотизм, если не на нашем примере? – говорят они.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО