Август в Перми будет теплым Фото: архив "КП"

Прогноз погоды в Перми на август 2021 года говорит о том, что впервые за долгое время последний месяц лета будет действительно летним.

- Август 2021 года в Пермском крае ожидается умеренно теплым, средняя температура на 1,5-2° выше климатической нормы, - рассказал пермский метеоролог Андрей Шихов, инженер ГИС-центра Пермского классического университета. – При этом количество осадков будет около нормы. Таким образом, август в Пермском крае ожидается существенно теплее, чем в 2018-2020 годах. В Перми средняя температура августа может составить около +17 градусов.

Первая неделя августа 2021 в Пермском крае будет по-настоящему теплой. В середине недели – 3 и 4 августа – в Перми и по югу края ожидается повышение температуры до +33 градусов. При этом на северо-западе Пермского края Прикамья вероятны сильные дожди и грозы.

А со второй недели августа начнется похолодание. Температура опустится до климатической нормы - +20 градусов. Дождей, согласно прогнозам, станет меньше. Ближе к концу августа вероятно существенное похолодание.