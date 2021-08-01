Пермь ожидает два дня жары Фото: архив "КП"

Прогноз погоды в Перми на 10 дней говорит о том, что в город вернется тропическая жара. Но только на два дня.

1 и 2 августа температура в Перми будет колебаться около 25 градусов тепла. Но есть вероятность сильных гроз, скорее всего, они пройдут по вечерам.

- А 3 и 4 августа нас ждет серьезное потепление, - рассказал пермский метеоролог Андрей Шихов, инженер ГИС-центра Пермского классического университета. – По югу края и в Перми воздух может прогреться до 30 -33 градусов. По северу погода будет прохладнее, и ожидаются ежедневные грозы.

Среда, 4 августа, будет в Перми самым жарким днем недели. А с 5 августа циклон, идущий с северо-запада Европы, опять принесет нам похолодание, дожди и грозы. Так что выходные, 7 и 8 августа, пермяков особо не порадуют.

- Вероятнее всего, в субботу и воскресенье погода будет, как на прошлой неделе – днем не выше 20 градусов, - говорит Андрей Шихов. - Затем циклон начнет уходить в сторону Сибири.

Тем не менее, первые 10 дней августа погода в Перми будет примерно на 3 градуса выше климатической нормы.

Так что, если верить прогнозу погоды в Перми на 10 дней, у нас еще есть небольшой шанс позагорать и искупаться.