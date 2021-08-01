Коронавирус в Перми, последние новости на 2 августа 2021 года: среди заболевших 69 детей

На лечении в больницах остается 3085 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, на утро 2 августа общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 73526 За минувши е сутки в регионе выявлено 467 новых случаев заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 425 – амбулаторно на дому.

В числе новых инфицированных - 69 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 83 человека, от 30 до 49 лет – 139 человек, 109 в возрасте 50-64 и 67 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона. Почти половина из них - 223 - живут в Перми. На втором месте по заболеваемости – Чернушинский округ, где обнаружено 43 инфицированных. Третье место занимает Чусовской округ, в котором заболели 34 человека.

В Краснокамском округе инфекция диагностирована у 26 жителей, в Кишертском округе – у 25, в Лысьвенском округе – у 13, в Кизеле – у 11.

Инфографика: оперштаб

Выздоровел за минувшие сутки 401 человек, всего побороли болезнь - 65209 жителей Прикамья.

По информации оперативного штаба, скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 30 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае скончались от ковида 3248 человек.

На лечении в больницах остаются 3085 человек, в том числе 109 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 25,4 процента.

14318 человек находятся на карантине.