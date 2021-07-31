Коронавирус в Перми, последние новости на 1 августа 2021 года: в списке новых заболевших 65 детей

В списке новых заболевших 65 детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 1 августа 2021 года общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае составило 73 059 человек.

- За предыдущие сутки в регионе было выявлено 458 новых случаев заражения COVID-19: 61 человек проходит лечение в больницах, 397 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Среди 458 новых заболевших 169 мужчин, 289 – женщин и 65 детей.

- Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 75 человек, от 30 до 49 лет – 140 человек, 111 в возрасте 50-64 и 67 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение, - пояснили в краевом минздраве.

Новые заболевшие обнаружены в 24 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 289 человек.

На втором месте по заболеваемости – Пермский муниципальный район, где обнаружено 34 инфицированных. Третье место занимает Бардымский муниципальный округ, в котором заболел 21 человек.

В Гайнском муниципальном округе инфекция диагностирована у 17 пациентов, в Чайковском – у 16, в Октябрьском городском округе – у 12. По восемь жителей с COVID-19 зафиксировано в Березовском муниципальном округе и Чернушинском городском округе, по семь – в Кудымкаре и Юсьвинском муниципальном округе.

В Кудымкарском муниципальном округе инфекция подтвердилась у пяти человек. По четыре заболевших выявлено в Кочевском муниципальном округе, Краснокамском и Осинском городских округах, по три – в Кунгурском муниципальном районе, Ординском муниципальном округе, а также в Лысьвенском, Нытвенском и Соликамском городских округах. В Кунгуре, как и в Еловском муниципальном округе коронавирус диагностирован у двух человек.

По одному инфицированному в Большесосновском муниципальном районе, Кишертском муниципальном округе и Чусовском городском округе.

За сутки опасный вирус унес жизни 24 человек - жителей Пермского края.

Инфографика: оперштаб.

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