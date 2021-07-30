«Играю на укулеле и гоняю на велике». Как изменился 15-летний пермский подросток, который на год отказался от гаджетов

Максим год прожил без игр на телефоне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Моя любовь теперь укулеле, я про два-три часа в день играю на этой гавайской гитаре, - говорит 15-летний пермский школьник Максим Смолин. – А еще обожаю гонять на велосипеде, рисовать, готовить блины и просто гулять по Перми, хотя раньше выйти на улицу для меня было проблемой. Примерно также, как и сейчас вывести на улицу своих друзей.

Прошлым летом парень поспорил с отцом, что он сможет прожить без компьютерных игр. И не день или неделю, а целый год! Парень принял вызов, поменял смартфон на кнопочный телефон и стал учиться жить по-новому.

Пришла пора подводить итоги спора. Что было самым сложным без стрелялок и бродилок? На какие занятия у парня появилось больше времени? Чего удалось достичь за этот год? Какие советы он готов дать своим ровесникам?

Парень здорово научился играть на укулеле. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Признайся честно, ты ни разу за этот год не нарушил обещания и не играл в компьютерные игры? – первым делом спросили мы.

- Вы не представляете, как мне очень этого хотелось, - говорит восьмиклассник. – Мне даже во сне снилось, что я вернулся в игры и достиг огромных высот, но потом я просыпался и расстраивался. Но обещание свое выполнил, не играл! Иногда только наблюдал со стороны на переменах, как играют мои одноклассники, или помогал сестре или ребятам, с которыми мы вместе учились в компьютерной академии. Я запускал им сервер, и мне приходилось просто находиться в игре.

А свое свободное время в этом году Максим потратил на более полезные вещи: всерьез налег на 3D-моделирование, программирование на языке Python и другие компьютерные штуки и научился сам создавать сайты и игры. Вскоре он готов будет выставить их в онлайн-магазин, чтобы люди скачивали их, а он зарабатывал деньги. Да и свою дальнейшую жизнь парнишка планирует связать с IT-сферой.

Не легко было отвыкать от смартфона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Самая большая проблема, с которой я столкнулся за этот год – это то, что мои интересы перестали совпадать с интересами моих друзей, они играли в Minecraft, а я рисовал в блокноте граффити или готовился к урокам, - говорит парнишка. - И поэтому мы стали меньше общаться, но зато школу я закончил намного лучше, чем учился раньше и могу похвастаться своими «4» и «5» в дневнике.

Чтобы не сорваться, Максим начал вести блог, где рассказывал о том, как ему удается держаться и как он проводит время вместо того, чтобы играть и смотреть видео. Но через несколько месяцев забросил страничку.

- У меня потерялась мотивация, - объяснил он. – Мой эксперимент итак разрекламировали многие СМИ и группы в соцсетях. Я даже подсчитал, что об этом теперь знает более миллиона человек, а мой аккаунт никто не смотрел, поэтому я его забросил.

Максим не жалеет о споре. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Чем родители тебя вознаградят за эти 365 дней без компьютерных игр? – спросили мы.

- Я должен прочитать заданные на лето книги, выборочно пересказать их и папа добавит мне деньги для покупки нового смартфона, от своего старого кнопочного телефона я потерял аккумулятор и пока живу без телефона, - говорит Максим.

- И ты снова засядешь в игры? – грустно спросили мы.

- О, нет, я буду играть, только если у меня будет свободное время или мне будет скучно, и уже не так много, как до этого эксперимента. Свою учебу и новые хобби я не собираюсь забрасывать!

- Когда у тебя появятся свои дети, ты будешь готов предложить им такой же эксперимент?

- Скорей всего, да. Возможно не на год, а на три месяца или полгода, но это очень интересный опыт! - ответил Макс.