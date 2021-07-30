Коронавирус в Перми, последние новости на 31 июля 2021 года: за сутки скончались 26 человек

Всего в Прикамье выявлен 72 601 подтвержденный случай заболевания. Фото: Иван Макеев

По данным Роспотребнадзора, на утро 31 июля общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 72 601. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 450 новых случаев заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, 386 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 62 ребенка. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 64 человека, от 30 до 49 лет – 142 человека, 117 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 407 человек, всего побороли болезнь - 64329 жителей Прикамья.

За сутки в Пермском крае зафиксировано 26 летальных исходов от COVID-19, 3194 человека скончались от ковида за все время пандемии.

На лечении в больнице остается 3041 человек, в том числе 96 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 27,4 процента.

13711 человек находятся на карантине.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность введения в Перми QR-кодов на посещение кафе, ресторанов и других общественных заведений.