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Здоровье30 июля 2021 23:00

Коронавирус в Перми, последние новости на 31 июля 2021 года: за сутки скончались 26 человек

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 31 июля 2021 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Всего в Прикамье выявлен 72 601 подтвержденный случай заболевания.

Всего в Прикамье выявлен 72 601 подтвержденный случай заболевания.

Фото: Иван Макеев

По данным Роспотребнадзора, на утро 31 июля общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 72 601. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 450 новых случаев заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, 386 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 62 ребенка. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 64 человека, от 30 до 49 лет – 142 человека, 117 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 407 человек, всего побороли болезнь - 64329 жителей Прикамья.

За сутки в Пермском крае зафиксировано 26 летальных исходов от COVID-19, 3194 человека скончались от ковида за все время пандемии.

На лечении в больнице остается 3041 человек, в том числе 96 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 27,4 процента.

13711 человек находятся на карантине.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность введения в Перми QR-кодов на посещение кафе, ресторанов и других общественных заведений.

Инфографика: оперштаб

Инфографика: оперштаб

Коронавирус Covid-19НОВОСТИКоронавирус в Пермском крае 2021: последние новости