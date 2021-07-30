Кандидат в городскую думу Перми от партии «Новые люди» несколько лет судится из-за необустроенных тротуаров с местной администрацией

В том месте, где произошла трагедия, на следующий день начали устанавливать бордюрные камни. Фото: Валентин Шаравар.

Машина сбила девочку, которая вместе с мамой была вынуждена идти прямо по проезжей части.

На следующий день после аварии, в которой погибла трехлетняя девочка, срочно начали устанавливать «лежачих полицейских». Хотя местные жители уже три года требуют сделать здесь тротуар.

Люди ходят прямо по дороге

ДТП, напомним, случилось вечером 27 июля на улице Янаульская в районе дома №10 (это Орджоникидзевский район Перми). Женщина с девочкой и младенцем на руках шли прямо по проезжей части - больше здесь ходить негде. Как рассказывают очевидцы, малышка неожиданно отбежала от мамы, чтобы поймать мячик, который выронила. И в этот момент ее сбила 35-летняя женщина за рулем «Ниссан».

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. В полиции сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.

«Бьемся три года»

О том, что на улице Янаульской необходимы тротуары и «лежачие полицейские», жители близлежащих домов давно сигнализировали в администрацию района.

- Раньше на улице стояли только двухэтажные дома, но теперь здесь выросли 16-этажки, движение стало интенсивным, а люди вынуждены ходить по дороге, ведь тротуаров тут нет, - говорит председатель ТСЖ «Янаульская, 18» Валентин Шаравар. - Мы уже давно направляли обращения в администрацию Орджоникидзевского района с предложением обустроить здесь тротуары и ограничители скорости, ширина дороги это сделать позволяет. К тому же тут обзору мешают кусты, которые никак не могут убрать.

В 2018 году пришел ответ: в программе дорожного строительства на трехлетку обустройство тротуара на улице Янаульской не предусмотрено.

«Добьемся, чтобы улица стала безопасной»

- И точно так же нам ответили в прошлом году: на период с 2021 по 2023 год финансирование на эти цели не предусмотрено, - продолжает Валентин Шаравар. - Тогда я обратился в прокуратуру. И сейчас она вышла в суд с иском к администрации Орджоникидзевского района, чтобы обязать ее обеспечить безопасность людей. Есть надежда, что дело, наконец, сдвинется с мертвой точки. Но произошла непоправимая трагедия. Мы обязательно добьемся, чтобы улица Янаульская стала безопасной. Но надо подумать над тем, чтобы устранить подобные опасные места и в других районах города.

- Как это сделать?

- Надо больше прислушиваться к мнению людей и стараться сделать так, чтобы их просьбы не оставались без ответа. они реально ощутили изменения к лучшему. Именно поэтому я баллотируюсь в городскую думу. Иду от партии «Новые люди», потому что хочу, чтобы жизнь людей в Перми была комфортной и безопасной.

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