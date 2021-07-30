Коронавирус в Перми, последние новости на 30 июля 2021 года: в регион поступила новая вакцина - «Спутник Лайт»

С приходом третьей волны коронавируса Пермский край ежедневно ставит антирекорды по числу заболевших Фото: архив "КП"

Комсомолка продолжает следит за ситуацией с коронавирусом в Пермском крае, последние новости на утро 30 июля 2021 года: в регион поступила новая вакцина - «Спутник Лайт».

- Эта вакцина облегченная и предназначена для тех, кто уже перенес инфекцию, а также тех, кто вакцинировался ранее, - объясняют эпидемиологи.

Напомним, массовая вакцинация началась в Пермском крае в конце января, с тех пор прошло полгода. И сейчас те пермяки, которые вакцинировались «Спутником V» зимой, могут в разгар пандемии поддержать свой иммунитет облегченной вакциной.

С приходом третьей волны коронавируса Пермский край ежедневно ставит антирекорды по числу заболевших опасной инфекцией. За минувшие сутки covid-19 диагностировали у 446 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что 46 человек проходят лечение в больницах, 400 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 44 ребенка. На лечении в больницах находятся 3042 человека, из них 78 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки 18 пациентов.

Общее число заболевших с начала пандемии и на утро 30 июля в Пермском крае достигло 72 151.