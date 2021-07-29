«Легла молодая и красивая, а выписали парализованную и гниющую». 28-летняя пермячка стала инвалидом после лечения в городской больнице

Дарья Савкина провела в искусственной коме полтора месяца. Фото предоставлено Дарьей Савкиной

После лечения в городской больнице жизнь 28-летней пермячки Дарьи Савкиной разделилась на до и после. В медучреждение привезли молодую и цветущую девушку, а через три месяца родителям отдали гниющее и обездвиженное тело дочери.

Таблетка от давления

Переломный момент в жизни Дарьи произошел в августе 2020 года. Девушку начали мучить острые боли в животе, сначала она пыталась лечиться самостоятельно, но боль не проходила, и когда терпеть уже не было сил, Дарья вызвала «скорую».

- Прямо во время осмотра у меня повышалась температура, - вспоминает Дарья. - Но врач лишь дал таблетку от давления, выписал лекарства и предположил, что у меня отравление. Сказал, что в больницах в Перми свободных мест нет и госпитализировать меня могут только в Добрянку. Но от госпитализации в другой город я отказалась.

На следующий день к Дарье приехала неотложка, девушку вновь осмотрели и назначили еще лекарства.

- Два дня я пила все, что мне прописали врачи, но лучше не становилось, - вспоминает девушка, - Наоборот, самочувствие ухудшалось с каждым днем - из живота боль перешла в почки и поясницу, я в буквальном смысле не могла встать. Я вновь вызвала врачей и только тогда меня экстренно госпитализировали.

Кровь фонтаном

- Уже в машине «скорой» начались проблемы, - вспоминает Дарья. - Сначала практикант поставил капельницу, после чего моя рука сильно разбухла. Врач достала иглу и сказала: "Ой, не попали, ну ладно, в больнице нормально сделают", но в больнице капельницу снова ставил практикант. Кровь из руки захлестала фонтаном. От боли и усталости у меня уже начала кружиться голова, я была в полуобморочном состоянии. Потом мне сказали, что нужно делать лапароскопию, чтобы выяснить причину боли. Я согласилась, подписала нужные бумаги и меня повезли в операционную.

Полтора месяца комы

- Очнулась я только через 44 дня, - рассказывает Дарья. - Когда открыла глаза, не могла пошевелить ни руками, ни ногами, ни головой - все тело было обездвижено. Из горла торчала какая-то трубка, и я не могла разговаривать даже шепотом. Поэтому спросить, что со мной происходит, было невозможно. Вскоре начали ходить массажисты и постепенно восстановили мне руки. Когда я, наконец, смогла ими пошевелить, увидела, что на кистях шрамы. Откуда они появились, мне до сих пор неизвестно. А когда я увидела пролежни, которые образовались во время комы, у меня чуть сердце не остановилось.

Пролежни у Дарьи заживали несколько месяцев. Фото предоставлено Дарьей Савкиной

В реанимации Дарья провела почти полтора месяца, долгое время держалась температура.

- Все это время мне кололи антибиотики и ставили капельницы, - вспоминает пермячка. - Когда нормализовалось давление, меня перевели в общую палату, в отделение плановой хирургии. Толком за мной там никто не ухаживал, массажисты приходили ежедневно, а вот медсестры заходили в палату 1-2 раза в день. Притом, что я по-прежнему была парализована – не могла даже перевернуться, могла шевелить только руками. Приходили врачи, осматривали, но не могли понять, почему я не могу встать на ноги. А через две недели меня выписали, сказав: «Ну что, панкреатит мы вам вылечили, дальше долечивайтесь сами».

Пролежни образовались даже на голове. Фото предоставлено Дарьей Савкиной

Из больницы – на спецмашине

Мама Дарьи вызвала машину для перевозки лежачих больных. Уже дома она увидела на теле дочери пролежни. Дарья утверждает, что в выписке было сказано: «пролежни очистились, постепенно заживают», врачи рекомендовали наблюдение у специалистов по месту жительства.

Хотите помощи – пишите жалобы

- Я встала на учет в районную поликлинику, но и там столкнулась с проблемами, - говорит Дарья. - Заведующая разводила руками и говорила: «Я не понимаю, почему вы не встаете». А врачи не могли нормально выписать рецепт на необходимые препараты: то вовсе забывали вписать лекарство в рецепт, то неправильно заполняли документ. Медсестра, которая приезжала на дом делать ЭКГ, должна была взять кровь, чтобы я смогла попасть на реабилитацию, но все не появлялась. Тогда мы стали писать жалобы в надзорные ведомства. Только спустя полгода после выписки и многочисленных жалоб, отношение ко мне заметно изменилось: у меня взяли кровь, а врач-терапевт стала сама звонить, уведомлять, на какой стадии находится наша ситуация с реабилитацией и когда придут результаты анализов. А в один из дней вообще удивила - пришла без вызова. Была внимательна, не торопилась, выслушала все мои проблемы и ответила на вопросы. А позже дала нам направление на прохождение медицинской реабилитации.

Дарья оказалась полностью обездвижена. Фото предоставлено Дарьей Савкиной

Нервных клеток - 20%

Даше назначил 25-дневный курс лечения: кинезитерапию, магнитотерапию, электрофорез, массаж, уколы - все, что возможно, но прогресса никакого не было.

Импульсное обследование показало, что из нервных клеток функционируют только 20 процентов. А на тазобедренных суставах образовались костные наросты. Выход один – операция.

- Но врачи сказали, что случай неординарный и операция будет сложной, - говорит девушка. - И то это не даст мне возможность ходить, я только лишь смогу нормально сидеть. Разговоры о полном восстановлении ног пока даже не ведутся. Но это единственный шанс на пути к выздоровлению, и я согласилась на очередное хирургическое вмешательство.

Верю, что снова смогу ходить

- Операция прошла хорошо, - рассказывает Дарья. – Мне удалили наросты, но пока только на правой ноге. Сразу после операции пришли заведующий и инструктор реботделения, проверили объем движений и сказали, что результат ожидаемо хороший. Сейчас я снова прохожу курс реабилитации: магнитная стимуляция, массаж ног и ЛФК. После предстоит операция на левую ногу. Здесь я в надежных руках, врачи очень чуткие и внимательные, и я им полностью доверяю. Пока мне не дают гарантий, что я снова встану, но я буду бороться и верить, что однажды снова смогу ходить.

Первая операция прошла успешно. Фото предоставлено Дарьей Савкиной

Кто виноват?

По словам Дарьи, на вопросы врачам, зачем ее столько дней продержали в искусственной коме и почему допустили образование пролежней, никто внятного ответа не дает.

- Мне сказали, что все ответы я найду в выписке, но это не выписка, а какая-то отписка. Где нет никакой конкретики. Понимаю, что, скорее всего, пошли какие-то осложнения и этим они хотели спасти мне жизнь. Но почему впоследствии ко мне было такое отношение. Ни ухода, ни толкового объяснения. В больницу я попала ходячей, а выписали - парализованную и гниющую. Кто теперь за это будет отвечать? - негодует девушка.

За компенсацией – в суд

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края не смогли прокомментировать произошедшее, сославшись на врачебную тайну. Медицинский юрист Евгений Козьминых предположил, что во время лапароскопии у Дарьи произошла остановка кровообращения:

- Возможно, был слишком глубокий наркоз или аллергическая реакция на какие-то препараты. Но чтобы точно понять, что произошло, нужно смотреть все выписки. Сейчас у девушки есть два варианта: либо сразу подавать в суд, который назначит судебно-медицинскую экспертизу для установления причинно-следственной связи между медицинским вмешательством и их последствиями. Либо подать заявление в министерство здравоохранения. Они проведут проверку качества оказания медицинской помощи и выдадут предварительное заключение, с которым она может обратиться к нам, и мы скажем, есть ли основания для обращения в суд и взыскания компенсации.

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